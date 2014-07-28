به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی شامگاه یکشنبه با بیان این مطلب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به مشکلات پیش روی معتادین بهبودیافته در جامعه و عدم پذیرش آنها در جامعه بنا به سوابق آنها گفت: با توجه به این که در ابتدای بهبود معتادین و بازگشت آنها به جامعه نه جامعه توانایی درک آنها را دارد نه آنها توانایی تامین ضمانت های بانکی را دارند باید شرایطی ایجاد شود تا زمینه برخورداری از تهسیلات قرض الحسنه برای راه اندازی کسب و کار آبرومند توسط این افراد در جامعه فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه به وضعیت زندانیان در زندانیان استان مرکزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در اداره کل زندانها و اقدامات تامین استان مرکزی وضعیت زندانها و زندانیان استان بسیار مطلوب است و این وضعیت در کنار ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی زندانیان از امکانات اموزشی فنی و حرفه ای دو چندان شده است.

حسن بیگی ادامه داد: تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای در بین زندانیان مطمئنا زمینه بازگشت زندانیان را کاهش خواهد داد.

608 معتاد و زندانی استان مرکزی امسال آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به زندانیان استان مرکزی گفت: مراکز آموز فنی و حرفه ای هم اکنون در 2 زندان استان فعال است و در سالجاری 608 زندانی از خدمات آموزشی این مراکز بهره مند شده اند.

بهرام نجفی زاده افزود: در مجموع 11 معتاد بهبود یافته در مرکز ترک اجباری اعتیاد ابراهیم آباد، 160 نفر درستاد مبارزه با مواد مخدر، 92 نفر در زندانها، 85 معتاد معرفی شده از سوی بهزیستی و 260 نفر در سکونتگاه های غیر رسمی به فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای پرداخته اند.

وی در ادامه از امضا تفاهم نامه فی ما بین انجمن حمایت از زندانیان و اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به منظور تامین برخی هزینه های آموزشی فنی و حرفه ای از جمله تامین مواد اولیه با انجمن حمایت از زندانیان استان مرکزی به امضا رسیده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی علاوه بر این تفاهم نامه ای فی ما بین اداره کل زندانها و اقدامات تامینی استان مرکزی و اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی امضا شده تا طی آن آموزشهای نوین فنی و حرفه ای به متقاضیان زندانها ارائه شود.

نجفی زاده در ادامه با اشاره به موقعیت صنعتی استان مرکزی گفت: استان مرکزی استانی صنعتی و برخوردار است که باید توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای نوین در اولویت کاری آن قرار بگیرد.

24درصد زندانیان استان بعد از آزادی به محیط زندان باز می گردند

وی با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در عدم بازگشت زندانیان به محیط زندان بعد از آزادی گفت: در استان مرکزی 24 درصد زندانیان استان بعد از آزادی به محیط زندان باز می گردند این در حالیست که این رقم در بین جامعه برخودار از آموزشهای فنی و حرفه ای تنها سه درصد است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی در ادامه از ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به معتادین استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته به یک هزا رو 566 معتاد بهبود یافته استان آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه شده که از این تعداد 875 نفر در سکونتگاههای غیرمجاز، 63 نفر در مراکز تحت درمان دانشگاه علوم پزشکی و 580 نفر در مراکز تحت درمان بهزیستی و تشکل های مردمی بوده اند.

نجفی زاده در ادامه ضمن گرامیداشت 6 مرداد روز ملی کار آفرینی و فنی و حرفه ای گفت: امسال جشن اشتغال در رشته های میناکاری و قلمزنی در استان مرکزی برگزار می شود.

وی با بیان این که برنامه های هفته ملی مهارت با یک هفته تایر از 11 لغایت 17 مرداد امسال برگزار می شود گفت: توجه به رشته های تولیدی و آموزشی از اولویت های کاری فنی و حرفه ای استان در سالجاری است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 21 مرکز آموزش فنی و حرفه ای و بالغ بر 270 آموزشگاه آزاد در استان مرکزی فعال است.

تخصیص سه میلیارد ریال اعتبار به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز در این نشست از تخصیص سه میلیارد ریال اعتبار به شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی خبر داد و گفت: این اعتبار برای انجام سیاستهای این شورا و تجهیز گلوگاه بازرسی دلیجان تخصیص یافته است.

محمد زیدوند یادآور شد: حل معضل اعتیاد در گرو هم افزایی و ترویج فرهنگ مبارزه به مواد مخدر است.

وی با بیان این که تخصیص اعتبار به تنهایی نمی تواند راهکاری برای ریشه کن کردن معضل اعتیاد باشد گفت: آموزشهای مهارت زندگی با رویکرد کاهش آسیب از جمله عواملی است که نابودی اعتیاد در جامعه را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: توزیع 10 هزار بسته فرهنگی و اجتماعی با موضوع فرهنگ سازی مقابله با اعتیاد و تثبیت دوره های آموزشی در مهد های کودک نیز از برنامه های در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان است

گفتنی است در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و کارشناس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تقدیر شد.