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۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

در خانه کشتی تهران؛

سومين اردوی فرنگی كاران از امروز آغاز شد

سومين اردوی فرنگی كاران از امروز آغاز شد

مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی از امروز 3 مرداد ماه در خانه کشتی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، این اردو با حضور تمامي مدعيان تيم ملي كشتي فرنگي تا روز 14 مردادماه ادامه خواهد داشت كه اسامي نفرات دعوتي به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران) سامان عبدولی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)
66 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) مهدی زیدوند (خوزستان) ابوذر نورزاده (البرز) امین سوری (خوزستان)
71 کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) افشین بیابانگرد (تهران) جعفر توسلی (فارس) برومند اصلان (لرستان)
75 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران) هادی علیزاده پورنیا (قم) یوسف اخباری (تهران) عادل بائی تبار (مازندران)
80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) میلاد خسروی (لرستان) یوسف قادریان (البرز)
85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (تهران) داود اخباری (تهران) حسین نوری (البرز) سامان عزیزی (کردستان)
98 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) مهدی زودآشنا (لرستان)
130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (مازندران) بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)
سرمربی: احد پازاج (اردبیل)
مربیان تیم ملی: ناصر نوربخش (تهران) مهدی محمدی (البرز) مسعود هاشم زاده (آذربایجان شرقی) و مربیان منتخب از هیأتهای استان مازندران، خوزستان، فارس و تهران (هر کدام یک مربی)
سرپرست: حسن رنگرز

کد مطلب 2338037

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