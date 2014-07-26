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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

عطارنیا به مهر خبر داد:

آغاز ثبت‌نام آزمون سنجش مهارت در بخش‌های صنعت ساختمان، صنایع دستي و فرش

آغاز ثبت‌نام آزمون سنجش مهارت در بخش‌های صنعت ساختمان، صنایع دستي و فرش

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم از آغاز ثبت نام سومین مرحله آزمون سنجش مهارت در بخش‌های صنعت ساختمان، صنایع دستي و فرش در این استان خبر داد.

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت نام از متقاضیان آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان و صنايع دستي، فرش و نان و غله و غیره به صورت اينترنتي و هماهنگ با سراسر کشور در قم آغاز شده و تا 6 مردادماه ادامه می یابد.

وی گفت: سومین آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها در رشته های صنايع دستي، فرش و نان و غله و غیره سال 1393 در تاریخ 23 مردادماه سال جاری برگزار مي‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم عنوان کرد: داوطلبان می توانند از تاریخ 1 مرداد ماه تا 6 مرداد ماه با مراجعه به سایت http://advari.irantvto.irپس از خرید كارت اعتباري می‌توانند در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.

وی گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبي و عملي است كه متقاضيان بخش‌هاي صنعت ساختمان، تفاهم نامه‌ها در صنايع دستي، فرش و نان و غله و غیره بايستي پس از ثبت نام در آزمون از تاریخ 20 مردادماه تا 22 مردادماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir   با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، كارت ورود به جلسه آزمون را دريافت کنند.

عطارنیا بیان کرد: داوطلبان پس از شرکت در آزمون كتبي و كسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان ها براي شركت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعيين شده مراجعه کنند.

 

کد مطلب 2338620

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