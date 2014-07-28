  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

معرفی داوران هفته لیگ؛

فغانی داور نبرد قهرمانان شد/ صالحی و زرگر داور دیدار سرخابی‌ها

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نخست چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که نماینده داوری کشورمان در جام جهانی 2014 برزیل، به عنوان داور دیدار تراکتورسازی تبریز قهرمان جام حذفی و فولاد خوزستان قهرمان لیگ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته اول چهاردهمین دوره لیگ برتر را اعلام کرد که علیرضا فغانی برای قضاوت دیدار تیم‌های فوبال تراکتورسازی تبریز - فولادخوزستان انتخاب شد.

همچنین حسین زرگر داور بازی راه‌آهن تهران - استقلال تهران شد، احمد صالحی بازی پرسپولیس - پیکان را قضاوت می‌کند و یدالله جهانبازی برای قضاوت بازی سپاهان اصفهان - پیکان تهران انتخاب شد.

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نخست لیگ برتر به شرح زیر است:
پنجشنبه - 9/5/93
* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان،ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: تورج  عیوض محمدی و حمیدرضا کنعانی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: مسعود فلاح

* راه‌آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه تختی تهران
داور: حسین زرگر، کمک‌ها: رضا سخندان و هادی طوسی، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر:  مسعود عنایت

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:40، ورزشگاه یادگار امام قم
داور: پیام حیدری، کمک‌ها: ابراهیم میرزابیگی و حسن یوسفی، داور چهارم: یاسر همرنگ، ناظر: فریدون اصفهانیان

جمعه - 10/05/93
* پدیده مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت، ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن مشهد
داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حاتم بک‌پور

* سایپا البرز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و اسد حاج محمد، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر: ایرج نظری

* سپاهان اصفهان - پیکان تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: رضا مهدوی، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: محمدحسن زاهدی‌فرد، کمک‌ها: بابک داوری و جلیل شعرانی، داور چهارم: جواد رحیم‌زاده، ناظر: حسین عسگری

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: سعید قاسمی و حمید سبحانی، داور چهارم: قاسم واحدی، ناظر: محمدعلی فروغی

 

