به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته اول چهاردهمین دوره لیگ برتر را اعلام کرد که علیرضا فغانی برای قضاوت دیدار تیم‌های فوبال تراکتورسازی تبریز - فولادخوزستان انتخاب شد.

همچنین حسین زرگر داور بازی راه‌آهن تهران - استقلال تهران شد، احمد صالحی بازی پرسپولیس - پیکان را قضاوت می‌کند و یدالله جهانبازی برای قضاوت بازی سپاهان اصفهان - پیکان تهران انتخاب شد.

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 9/5/93

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان،ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و حمیدرضا کنعانی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: مسعود فلاح

* راه‌آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه تختی تهران

داور: حسین زرگر، کمک‌ها: رضا سخندان و هادی طوسی، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: مسعود عنایت

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:40، ورزشگاه یادگار امام قم

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: ابراهیم میرزابیگی و حسن یوسفی، داور چهارم: یاسر همرنگ، ناظر: فریدون اصفهانیان

جمعه - 10/05/93

* پدیده مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت، ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن مشهد

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حاتم بک‌پور

* سایپا البرز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و اسد حاج محمد، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر: ایرج نظری

* سپاهان اصفهان - پیکان تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: رضا مهدوی، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه غدیر اهواز

داور: محمدحسن زاهدی‌فرد، کمک‌ها: بابک داوری و جلیل شعرانی، داور چهارم: جواد رحیم‌زاده، ناظر: حسین عسگری

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: سعید قاسمی و حمید سبحانی، داور چهارم: قاسم واحدی، ناظر: محمدعلی فروغی