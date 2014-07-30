خطر "علی کریمی" بالای سر دایی/ رقابتهای جذاب در تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با تقابل‌های جالبی همراه است؛ 5 بازی که هر کدام حساسیت خاص خود را داشته و هیجانات هفته آغازین فوتبال باشگاه ایران را بیشتر می‌کند.

رونمایی از پرسپولیس، سپاهان اصفهان و نفت تهران 3 تیم مدعی قهرمانی و مشخص شدن وضعیت سه تیم پدیده، نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران که به تازگی از دست اول به لیگ برتر آمده‌اند، بخشی از این اتفاقات است که در زیر به صورت کلی به آنها اشاره می‌شود:

پدیده مشهد- ملوان بندرانزلی

صعود به لیگ برتر به عنوان قهرمان لیگ دسته اول یک اتفاق جالب برای این تیم مشهدی بود که مدت زمان زیادی از تاسیس آن نمی‌گذرد. آنها با تکیه بر سرمایه بخش خصوصی توانستند عملکرد خوبی را در لیگ دسته اول داشته باشند آنهم با هدایت اکبر میثاقیان. البته پس از لیگ برتری شدن مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند از کنار نام میثاقیان عبور کرده و علیرضا مرزبان را به عنوان سرمربی معرفی کنند.

این نخستین تجربه هدایت یک تیم در لیگ برتر توسط مرزبان است زیرا قبلاً وی دستیار کرانچار و استیلی بوده است اما این فصل می‌خواهد با پدیده به جمع سرمربیان لیگ برتری بپیوندند. آنها که با جذب نفراتی همچون غلامرضا عنایتی، میلاد غريبی، یونس شاکری، کیوان امرایی و 3 بازیکن خارجی، عملکرد نسبتاً مطلوبی در فصل نقل و انتقالات داشتند، قطعاً در این فصل برای حفظ سهمیه خود در لیگ تلاش می‌کنند.

پدیده که پس از چند سال فوتبال مشهد را صاحب یک سهمیه در لیگ برتر کرد، در نخستین گام به مصاف تیم ملوان می‌روند که روزهای پرحاشیه‌ای را در ماه‌های اخیر سپری کرده است اما برای بدست آوردن دل هواداران مشهدی و خصوصا ابومسلمی‌ها، نیاز به پیروزی در این بازی دارد.

ملوانی‌ها هم که پس از قرار گرفتن در رتبه هفتم در لیگ سیزدهم، با چالش‌های مدیریتی مواجه شدند، در نهایت با بازگشت سیروس محجوب به عنوان مالک، کار خود را برای حضور در لیگ چهاردهم زیر نظر نصرت ایراندوست آغاز کردند. این مربی در حالی به ملوان بازگشت که مدیران تنها نماینده فوتبال گیلان در لیگ، نتوانستند با دراگان اسکوچیچ به توافق برسند.

ملوانی‌ها که علاوه بر اسکوچیچ، مهدی دغاغله، امیرحسین فشنگچی، سعید سالارزاده، حسن اشجاری و میلاد زنیدپور را در فصل نقل و انتقالات از دست دادند، با حذف سعید عزت‌اللهی پدیده جوان فوتبال ایران، جذب اولادی و حسینی از استقلال و نفرات جوانی از جمله کنعانی قصد دارند شرایط بهتری را در این فصل برای خود رقم بزنند که این موضوع با موفقیت در گام نخست، عملی‌تر خواهد شد.

سایپا البرز - نفت مسجد سلیمان

حضور مجید جلالی به عنوان سرمربی در تیم سایپا مهمترین اتفاقی بود که از نظر فنی برای این تیم البرزی رخ داد. آنها که در نقل و انتقالات لیگ نفرات مطرحی همچون شهباززاده و محمدباقر صادقی را از دست دادند بدون سر و صدا ضمن حفظ کاوه رضایی آقای گل آسیا، نفراتی همچون سیدصالحی، میداودی، نزهتی، فلاح‌زاده و ابراهیم‌زاده را به خدمت گرفتند تا امسال نوسانات کمتری نسبت به فصل گذشته داشته باشند.

سایپایی‌ها که به نظر نمی‌رسند داعیه قهرمانی داشته باشند، چشم به سهمیه آسیایی دوخته‌اند. آنها می‌توانند با تکیه بر خط حمله و بازیکنان میانی خوبی که دارند به این هدف برسند اما در گام نخست باید مقابل تیم ناشناخته نفت مسجد سلیمان به میدان بروند که پیروزی در این بازی شرایط آنها را بسیار مثبت خواهد کرد.

اما نفت مسجد سلیمان نیز که با بهروز مکوندی به لیگ برتر صعود کرد، در روزهای نخست لیگ برتری شدن ر دچار تغییرات گسترده در بخش مدیریتی و فنی شد. در نهایت مسئولان این باشگاه تصمیم گرفتند مجید باقری‌نیا را به عنوان سرمربی انتخاب کنند و اینگونه مزد زحمات مکوندی را دادند.

این تیم رضا محمدی، میلاد زنیدپور و سعید سالارزاده را به عنوان چهره‌های مطرح لیگ برتری به خدمت گرفت و قطعاً مهمترین هدفش در فصل جاری حفظ سهمیه خود در این مسابقات است. آنها در حالی برابر سایپا به میدان می‌روند که در این بازی نیاز به امتیاز دارند زیرا در بازی دوم هم باید بدون حمایت تماشاگران به میدان بروند که این مسائل کار سخت‌شان را در آغاز لیگ نشان می‌دهد.

سپاهان اصفهان - پیکان تهران

نبرد دو تیم موفق در فصل نقل و انتقالات؛ این بهترین تعبیر برای یکی از بازی های جالب روز جمعه است. سپاهان که در فصل نقل و انتقالات امید ابراهیمی، یعقوب کریمی و اروین بولکو را از دست داد با حفظ نویدکیا و جذب نفراتی همچون لوسیونو پریه‌را، محمدرضا خلعتبری، عبدالله کرمی و رسول نویدکیا سعی کرد نقاط ضعفش را برطرف کند.

آنها که پس از استقلال دومین تیم مدعی فوتبال ایران بودند که لیگ سیزدهم را با ناکامی در کسب قهرمانی و رسیدن به آسیا به پایان رساندند، در این فصل با چهره جدید به میدان می‌آیند. بازگشت رسول خوروش به عنوان سرپرست و مجید بصیرت به عنوان سرمربی به این تیم هم از نکات حائز اهمیت است.

شاگردان کرانچار که می‌خواهند به نوعی با هواداران آشتی کرده و خاطرات تلخ گذشته را به فراموشی بسپارند، نیاز به پیروزی در گام نخست مقابل پیکانی دارند که دو چهره نام آشنا در این تیم حضور دارند. نفراتی که سابقه حضور در تیم سپاهان را داشته‌اند؛ یکی منصور ابراهیم‌زاده و دیگری سیدمهدی رحمتی.

پیکان که یکی از سه تیم دسته اولی راه یافته به لیگ چهاردهم بود، در فصل نقل و انتقالات 15 بازیکن خود را کنار گذاشت و 14 بازیکن جدید به خدمت گرفت که در بین آنها نام سیدمهدی رحمتی به عنوان گرانترین بازیکن فصل جاری لیگ برتر دیده می‌شود. همچنین جذب فشنگچی، نصرتی، دقیقی و ساموئل و نوری نیز این تیم را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد و انتظار نتیجه گیری از آن را بالاتر برده است.

پیکانی‌ها نیز جزو تیم‌هایی بودند که در فصل نقل و انتقالات سرمربی خود را عوض کردند. امسال برای سومین بار بود که فرهاد کاظمی پیکان را از دسته اول به لیگ برتر آورد و باز هم شانس مربیگری در این تیم را از دست داد. در این بین منصور ابراهیم‌زاده که فصل پیش روزهای پرتلاطمی را با راه‌آهن سپری کرد به پیکان آمد تا بتواند بار دیگر خود راه به عنوان یکی از مربیان مطرح فوتبال ایران معرفی کند.

ابراهیم زاده که سال‌ها به همراه ذوب‌آهن مقابل سپاهان قرار گرفته، امروز می‌خواهد با تیم جدیدش در این بازی مهم امتیاز ارزشمندی را کسب کند تا لیگ را با موفقیت آغاز کرده و به دور از همه حاشیه‌ها به فکر رسیدن به یک جایگاه مناسب باشد. در این بین رحمتی هم دوباره برابر هواداران این تیم زردپوش اصفهانی قرار می‌گیرد که همه امیدوارند حضور این دو برابر سپاهان، حاشیه‌ای را به همراه نداشته باشد.

صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز

حفظ دو سرمربی یکی از اتفاقات جالب این بازی است؛ عبدالله ویسی به عنوان سرمربی صنعتی و مهدی تارتار به عنوان سرمربی گسترش با حمایت مدیران باشگاه به کار خود در این فصل هم ادامه می‌دهند تا شناخت بیشتر از وضعیت تیم، به آنها کمک کند تا نتیجه بهتری نسبت به فصل گذشته به دست آورند.

این دو تیم که در لیگ سیزدهم نخستین تجربه حضور در سطح اول فوتبال باشگاهی در ایران را به دست آوردند و در نهایت سهمیه خود را حفظ کردند، در این فصل به فکر رسیدن به رده‌های بالاتر هستند و به همین خاطر به دور از حاشیه‌های حاکم بر فوتبال، خود را برای حضور در لیگ چهاردهم آماده کردند.

در این بین صنعتی خوزستان با از دست دادن ستار‌ه‌هایی همچون کاروالیو، سهراب بختیاری‌زاده، عادل کلاه‌کج، میلاد میداودی و حسین کعبی و جذب نفراتی نه چندان مطرح، با چهره جدیدتر در مسابقات شرکت می‌کند. البته ویسی سرمربی صنعتی که در لیگ دوازدهم تجربه تلخی از جوان کردن تیم هایش داشته، امیدوار است در مسابقات امسال از این مشکل ضربه نخورد و بتواند حداقل سهمیه تیم خوزستانی را در لیگ برتر حفظ کند، به همین خاطر باید در بازی اول در خانه امتیازی از دست ندهد.

در نقطه مقابل گسترش فولاد نیز که در فصل نقل و انتقالات دروازه‌بان خود یعنی محسن فروزان را از دست داد، همانند صنعتی خوزستان در کنار مرتضی اسدی و باتیستا، چهره‌های جوانی را به خدمت گرفت. این تیم که در فصل گذشته و پس از حضور مهدی تارتار توانست چهره بهتری از خود به نمایش گذاشته و از بین مدعیان سقوط فرار کرد، در این فصل می‌خواهد حداقل جزو 8 تیم بالای جدول باشد و این کار سرمربی تیم را سخت‌تر می‌کند.

دومین نماینده فوتبال تبریز در لیگ برتر اگر می‌خواهد در این فصل به اهدافش برسد، باید در اهواز مقابل دومین نماینده فوتبال خوزستان امتیاز بگیرد زیرا شکست در این بازی برای آنها نمی‌تواند اتفاق جالبی را رقم بزند.

پرسپولیس تهران - نفت تهران

رویارویی دایی و منصوریان، بازیکنان تیم ملی در جام جهانی 98 و دو چهره مطرح سرخابی‌ها، جذابیت نخستین دیدار پرسپولیس در فصل جاری را بیشتر می‌کند. پرسپولیس که همانند استقلال با مدیرعامل جدید و بدون تغییر سرمربی گام به لیگ چهاردهم گذاشته، در نخستین بازی‌اش در فصل جاری در ورزشگاه آزادی میزبان نفت تهران است.

پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، قاسم دهنوی، سیدمهدی سیدصالحی و رضا محمدی را از دست داد و نفراتی همچون رضا نوروزی، سوشا مکانی، احمد نوراللهی، مهدی دغاغله و طارمی را به خدمت گرفت و افشین اسماعیل‌زاده هم به این تیم بازگشت و حالا هوادارانش منتظرند تا در یک بازی سخت و دشوار از تیم فصل جدید رونمایی شود.

آنها که فصل پیش به لطف نایب قهرمانی در لیگ، سهمیه آسیا را بدست آوردند، در این فصل باید قهرمان شوند و به انتظار هفت ساله هواداران خود در فصل جام لیگ پایان دهند که در آغاز این راه باید از سد نفت تهران، دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به خوبی بگذرند.

دایی که می‌داند در صورت تساوی و یا شکست تیمش در این بازی، شاید صدای تشویق "علی کریمی" را روی سکو بشنود، جوانان باانگیزه خود را برای پیروزی در این بازی به میدان می‌فرستد، مسابقه‌ای که حریفش نیز از بازیکنان جوان و با انگیزه سود می‌برد. در این بین رویارویی خیلی زود رضا و هادی نوروزی با تیم نفت تهران هم می‌تواند اتفاقات جالبی را رقم بزند.

اما تیم نفت هم پس از جدایی یحیی گل‌محمدی از این تیم، علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. آنها رضا نوروزی، وریا غفوری، رسول نویدکیا و احمد آل‌نعمه را هم از دست دادند اما با حفظ علیرضا بیرانوند و مرتضی پور‌علی‌گنجی و جذب نفراتی همچون سعید لطفی، ایمان مبعلی، غلامرضا رضايی و دیوید ويکروم به فکر تکرار موفقیت‌های اخیر خود در لیگ ایران هستند.

نفتی‌ها که فصل پیش مشکلاتی را برای دایی و تیمش ایجاد کردند، امسال اگر بتوانند در نخستین گام از این تیم یک تیم متوقف شده یا ناکام بسازند، آنهم برابر تماشاگران خود، ضمن شروعی رویایی در لیگ، روزهای پرحاشیه‌ای را برای پرسپولیس رقم خواهند زد و این تیم را از همان هفته‌های نخست وارد حاشیه می‌کنند.

برنامه هفته نخست از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 9/5/93

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان،ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* راه‌آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه تختی تهران

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:40، ورزشگاه یادگار امام قم

جمعه - 10/05/93

* پدیده مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت، ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن مشهد

* سایپا البرز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - پیکان تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه غدیر اهواز

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران