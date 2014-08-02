قلب انجير ايران از نبود صنايع تبديلي رنج مي برد/ فروش فله ای میوه

به گزارش خبرنگار مهر، كمتر باغ يا زميني را در شهرستان گلوگاه پيدا مي كنيد كه درخت انجير در آن كاشته نباشد و حتي دراغلب خانه هاي گلوگاه نيز درخت انجير پرورش مي يابد و بسياري از جوانان گلوگاهي از بركت درخت انجير ارتزاق مي كنند.



نيمه مرداد ماه تا اوايل پاييز فصل برداشت انجير از باغات انجير گلوگاه است و در اين بين بسياري از درختان به دليل ازديداد محصول شكسته شده و محصولات آن از بين مي رود و يا اينكه به دليل عدم فروش مناسب در بازار خشكيده و بلا استفاده مي شود.



علي عظيمي يكي از باغداران منطقه كه سالها است از طريق كشت انجير گذران عمر مي كند در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بسياري از محصولات ما بر روي درخت از بين مي رود و خشكيده مي شود و نمي توانيم به بازار فروش برسانيم.



وي افزود: اغلب فروش انجير گلوگاه به صورت فله اي و سنتي است و بازار مناسبي براي فروش در كشور وجود ندارد كه نيازمند ساماندهي مناسب در اين رابطه هستيم.



ميثم كريمي از ديگر شهروندان و جوانان گلوگاهي نيز كه به فروش انجير مبادرت دارد به خبرنگار مهر گفت: خدا رو شكر دو ماه از سال را به فروش انجير مبادرت داريم و اين ميوه سرشار از بركت براي من و خانواده ام است.



وي با اشاره به كاشت درختان انجيردر مسير توسكا چشمه توسط آقاي ايران نژاد يكي از همشهريان گلوگاهي براي بسياري از جوانان بيكار اشتغال ايجاد شده و با فروش اين ميوه خرج و دخل زندگي شان تامين مي شود.

صنایع فرآوری نیاز منطقه است



كريمي با اشاره به اينكه وجود صنايع فرآوري و تبديلي نياز منطقه است گفت: با ايجاد اين صنايع مي توانيم علاوه بر فروش انجير تازه ، انجير را به صورت مربا، كنسانتره، انجير خشك و شيره انجير به فروش برسانيم و علاوه بر ايجاد اشتغال دو ماهه در فصل برداشت انجير براي طول سال اشتغال مناسب و پايدار براي جوانان بيكار گلوگاه كه از بيكاري رنج مي برند ايجاد كنيم.



غلامرضا قنبري مدير جهاد كشاورزي بهشهر نيز بعنوان كارشناس كشاورزي نيز در اين رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه شرق مازندران از وجود بسياري از صنايع تبديلي در محصولات ارگانيك همچون انار، تمشك، وليك، ازگيل كوهي و انجير و... بي بهره و فقير است كه بايد در اين راستا با ايجاد سرمايه گذاري مناسب به سمت صنايع تبديلي حركت كينم.



وي گفت: صنایع فرآوری، تبديلي و بسته بندي از جمله صنايع پردرآمد و به صرفه اقتصادي است كه علاوه بر درآمدزايي مناسب، بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر در جامعه است و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال، کاهش ضایعات، گسترش بازار و سایر موارد باعث افزایش درآمد روستاییان‌ منطقه خواهد شد.



برگزاری جشنواره انجیر

فرماندار گلوگاه نيز با اشاره به برگزاري جشنواره انجير گلوگاه براي اولين بار در اين شهرستان گفت: با برگزاري اين جشنواره در راستاي بازاريابي و جذب مشتريان خارج از استان فعاليت گسترده تري انجام مي شود.



عيسي قاسمي طوسي گفت: بايد اين محصول ارگانيك و استراتژيك گلوگاه بيش از پيش به استان و كشور شناسانده شود تا در جهت اشتغال زايي براي اين مردم سخت كوش تلاش شود.



وي در خصوص صنايع تبديلي انجير نيز اظهار داشت: در اين رابطه نيز با سرمايه گذاران در اين حوزه رايزني خواهيم كرد تا علاوه بر فروش تازه انجير گلوگاه، اين محصول ارزشي به صورت خشك و فرآوري شده نيز به بازار هدف برسد.

تولید 250 تن انجیر در گلوگاه

مدير جهاد كشاورزي گلوگاه نيز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهرستان از جمله مناطق مستعد پرورش و رشد درختان انجیر است که دارای 5 هزار اصله درخت انجیر با ارقام انجیرسیاه، زرد، پوست پیازی و انجیر سبز است و سالانه بيش از 250 تن انجير در گلوگاه توليد مي شود.



علي طاهری افزود: انجیر از جمله ميوه هايي است كه به عنوان یک محصول سالم و بدون مصرف کود و سموم شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت تازه خوری و همچنين فرآوری شده مصرف می شود.



وي گفت: شهرستان گلوگاه دارای بالغ بر 30 هکتار باغات انجیر به صورت متمرکز و پراکنده می باشد كه به دليل ارگانيك و طبيعي بودن و همچنين كاشت و داشت و برداشت مناسب كه نياز به هيچ گونه سموم كشاورزي ندارد با كشت و پرورش طبيعي آن در آينده‌اي نزديك شاهد صادرات اين ميوه‌ و احداث صنايع تبديلي باشيم.



عليرضا فلاح يكي از كارشناسان داروهاي گياهي نيز در رابطه با خواص درماني انجير با اشاره به انرژي بخش بوده و طبيعت گرم اين محصول گفت: انجير از جمله ميوه هاي نیروزا و داراي 800 گونه است كه در رفع خشونت سینه ، درد سینه ، سرفه موثر بوده و مسکن حرارت و تشنگی و رفع کننده ورم طحال است و در معالجه بواسیر مفید است.



وي ادامه داد : مصرف انجیر برای کاهش علائم بیماری‌هایی مانند گلودرد، عفونت‌های ریوی، سینه درد همراه با تب و سرفه، بسیار توصیه می‌شود كه برای این منظور کافی است چند عدد انجیر‌خشک را در شیر یا آب بپزید و به حالت گرم مصرف کنید.



براساس اعلام كارشناسان، محققان انزیمی را در انجیر به نام فیین کشف کرده اند که در هضم غدا کمک می کند و اخیراً نیز یک ماده شیمیایی ضدسرطانی از انجیر جدا کرده اند که این ماده در مورد تومورهای بدخیم انسان اثرش خیلی بیشتر و محسوس تر از تومورهای بدخیم موشهای مورد آزمایش بوده است .



به گزارش مهر، تشويق سرمايه گذاران به ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري در گلوگاه 40 هزار نفري كه داراي حدود 10 درصد بيكار است مي تواند در جهت اشتغال زايي شرقي ترين شهر مازندران و دروازه استان مازندران از سمنان و گلستان بسيار موثر باشد.



صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید فرآورده های سالم کشاورزی است كه اميدواريم با همت مسئولان و حفظ منابع طبیعی و محیط‌ زیست از واحدهای صنعتی و تبديلي در منطقه حمایت شود تا با هدايت سرمایه‌گذاران بومی، منطقه اي و فرامنطقه اي، نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنایع تبدیلی اقدام شود.



گزارش از مريم نظري