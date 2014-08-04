به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصرتی یکی از بازیکنان با سابقه فوتبال ایران محسوب می‌شود و در جام جهانی‌ 2006 آلمان هم حضور داشته، در مورد بازی پیکان برابر سپاهان اصفهان در هفته نخست لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر می‌کنم پیکان در نخستین بازی بد کار نکرد. ما مقابل تیمی قرار گرفتیم که سال‌هاست بازیکنانش کنار هم بازی می‌کنند و می‌توان گفت بین‌المللی هم هستند زیرا هر سال در لیگ قهرمانان آسیا بازی می‌کنند.

وی افزود: با ثبات‌ترین تیم‌ در نقل و انتقالات هم همین سپاهان بود زیرا بازیکنان کمی از دست داد و نفراتی هم گرفتند، در گذشته بازیکن خود سپاهان بوده است مانند خلعتبری. همچنین کادر فنی‌ سپاهان هم تغییر نکرده و همین مساله باعث می‌شود هر تیمی مقابل سپاهان کار دشواری داشته باشد.

مدافع تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه سپاهان در نیمه نخست خوب بود و به گل هم رسید، خاطرنشان کرد: در نیمه نخست شاید بازی بیشتر در اختیار سپاهان بود اما در نیمه دوم بازی پایاپایی برگزار شد و بازیکنان‌مان با خود باوری بیشتری کار کردند. البته در نیمه دوم خیلی‌ بهتر از نیمه اول ظاهر شدیم و حتی چند موقعیت گل داشتیم و می‌توانستیم دروازه سپاهان را هم باز کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در مجموع اینکه در هفته اول به سپاهان خوردیم، چندان قرعه خوبی نبود اما بهتر شدن ما در نیمه دوم این را نشان داد که می‌توانیم رفته رفته بهتر شویم. ما باید بهتر و بیشتر تمرین کنیم و به آمادگی و هماهنگی‌ بالاتری دست پیدا کنیم تا نقاط ضعف‌مان بر طرف شده و نقاط قوت‌مان را هم بهبود ببخشیم.

نصرتی همچنین یادآور شد: این نکته نباید فراموش شود خیلی‌ از بازیکنان پیکان تازه در این فصل کنار هم قرار گرفته‌اند و برای رسیدن به هماهنگی‌ بیشتر، زمان می‌خواهند. بدون شک پیکان در ادامه بازی‌ها بسیار بهتر و هماهنگ‌تر خواهد شد و بازی‌‌های زیباتری را به نمایش می‌گذارد.

وی در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک مدافع با تجربه، از عملکرد دفاعی تیم‌ راضی بودید؟، اظهار کرد: راستش را بخواهید نه. تیمی که گل می‌خورد، سازمان دفاعی و خط دفاعی‌اش دارای اشکال بوده و اشتباه کرده است.

مدافه تیم فوتبال پیکان اضافه کرد: اگر همه تیم‌ خوب دفاع کنند، به خط دفاع و دروازه‌بان تیم‌ کمتر فشار می‌‌آید اما با توجه به بازیکنان جوان و با انگیزه و تکیه بر نفرات با تجربه‌، اطمینان دارم در ادامه بازی‌ها از نظر دفاع و حمله تیمی بسیار بهتر می‌شویم و به آن چیزی که کادر فنی‌ می‌خواهد، می‌رسیم.

" با توجه به بازیکنانی که به پیکان آماده‌اند، توقع از این تیم‌ بسیار بالاست و انتظار می‌رود تیمی هماهنگ و با قدرت تاکتیکی بالا باشد. چقدر زمان لازم است تا تیم‌ این انتظار را برآورده کند؟" وی در این پاسخ به این پرسش تاکید کرد: صدر صد همین طور است. مطمئن باشید همه مجموعه پیکان این مساله را می‌دانند و اولویت بازیکنان و کادر فنی‌ هم همین است. خوشبختانه شرایط خوبی در این باشگاه وجود دارد و با توجه به آرامشی که داریم، روی بالا بردن کیفیت فنی کار می‌کنیم و ایمان دارم به هدفی‌ که داریم، دست پیدا خواهیم کرد.

نصرتی در پایان مورد دیدار روز پنجشنبه هفته جاری پیکان برابر سایپا گفت: این یک بازی خانگی برای ما محسوب می‌شود و با همه توان و انگیزه پا به این دیدار می‌گذاریم. ما برای این بازی انگیزه بالایی داریم و چون در هفته اول هم 3 امتیاز را از دست دادیم، می‌خواهیم جبران کنیم و برنده از زمین بیرون بیاییم. اطمینان دارم استارت پیروزی‌های پیکان از بازی همین هفته مقابل سایپا زده خواهد شد.