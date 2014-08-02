سپاهان از سقف قراردادها عبور نکرد/ قرارداد 3 میلیاردی خلعتبری صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل پیکان تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به انتقادات مطرح شده از باشگاه سپاهان درباره رقم قرارداد بازیکنان این تیم اظهار داشت: باید بگویم که ما در زمینه رعایت سقف قراردادها بی‌قانونی نکرده‌ایم و رقم هزینه‌کرد باشگاه کمتر از 15 میلیارد تومان است.

وی افزود: شرایط محرم نویدکیا هنوز مشخص نبوده و رقم قرارداد او مشخص نیست و از سوی دیگر حمودی مشکلاتی در زمینه نظام وظیفه دارد اما در کل باشگاه سپاهان بر اساس قانون قراردادهای خود را تنظیم کرده و بر اساس سقف مطرح شده هزینه کرده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تصریح کرد: این هزینه‌ها به صورت کلی اعلام شده و در بخشی از آن محاسبات لازم صورت نگرفته بنابراین ما نگران نیستیم زیرا در اعداد و ارقام دقیق، مشخص شده که سپاهان بر اساس سقف قرارداد هزینه کرده است.

وی با اشاره به جذب محمدرضا خلعتبری گفت: خلعتبری یکی از بازیکنان با انگیزه و ملی‌پوش ما به شمار می‌رود که به دلیل درخشش در تیم ملی همواره بسیاری از تیم‌ها خواستار جذب او هستند و ما نیز او را جذب کردیم.

خلیلیان بیان داشت: او پیش از جدایی از سپاهان نیز به دنبال ماندگاری در این تیم بود اما با توجه به اینکه مدیران قبلی با افزایش 20 درصدی قرارداد او موافقت نکرده بودند، او راهی عجمان شد و با این باشگاه قرارداد امضا کرد اما امسال رقم قرارداد خلعتبری بر اساس شایعات مطرح شده، 2.5 میلیارد یا 3 میلیارد نیست.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات علی حمودی اضافه کرد: باشگاه به دنبال رفع مشکل علی حمودی بوده و تلاش می‌کنیم که کارهای حقوقی آن را دنبال کنیم و امیدوار هستم که این مشکل نیز به زودی برطرف شود.