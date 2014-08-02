به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل پیکان تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشحالم که من توانستم بار دیگر در تیم سپاهان به میدان بروم و امیدوار هستم که در تیم اصفهانی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارم.

وی با بیان اینکه عدم موافقت باشگاه با افزایش 20 درصدی رقم قرارداد من، دلیل جدایی از سپاهان بود، تصریح کرد: وقتی رحیمی دو فصل پیش با درخواست من موافقت نکرد، مجبور شدم به باشگاه عجمان امارات بروم اما بعد از تغییر نام لیگ امارات دیگر در این لیگ نماندم و حتی با رحیمی نیز در این زمینه تماس گرفتم.

مهاجم سابق تیم پرسپولیس تهران بیان داشت: در آن زمان باشگاه سپاهان تمایلی به جذب من نداشت و هیچ تقاضایی برای حضورم در سپاهان ارائه نکرد بنابراین با هماهنگی رویانیان راهی پرسپولیس شدم.

وی با بیان اینکه فصل خوبی را در سپاهان پشت سر گذاشتم، ادامه داد: خوشحال هستم که در پرسپولیس به میدان رفتم و همیشه دوست داشتم خودم را یک پرسپولیسی نشان دهم و به همین دلیل گاهی شش تایی ها را بر زبان می‌آوردم یا آن را با دست نشان می‌دادم زیرا پرسپولیس را دوست داشتم.

خلعتبری گفت: فصل گذشته و در زمان ثبت قرارداد با پرسپولیس از من چکی دریافت کردند تا در این تیم بماند اما با وجود شایعات مطرح شده، قرارداد من با این باشگاه نزدیک به 700 میلیون تومان بود و برخی چک‌های این باشگاه پاس نشد.

وی بیان داشت: چک 280 میلیونی رویانیان پاس نشد و من این چک را به پرسپولیس بازگرداندم تا رضایتنامه خود را دریافت کنم و 350 هزار دلار به باشگاه عجمان پرداخت کردم تا رضایتنامه خود را دریافت کرده و به سپاهان بازگردم.

مهاجم سپاهان اضافه کرد: من باشگاه سپاهان را دوست دارم و خوشحال هستم که بار دیگر در این تیم درخشش داشته باشم اما از اینکه امسال در رقابت‌های آسیایی بازی نمی‌کنم، ناراحت هستم.