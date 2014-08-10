آخرین آمار شمارش آرا به نقل از ینی شفق/ جشن پیروزی اردوغان در مقابل خانه وی در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT، هواداران حزب عدالت و توسعه با حضور در مقابل خانه "رجب طیب اردوغان" در محله کیسیتلی استانبول از هم اکنون پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را جشن گرفته اند.

مردم با حضور در این مکان به اردوغان برای انتخاب شدن به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری تاریخ ترکیه تبریک می گویند. نتایج اولیه که با شمارش بیش از 60 درصد آرا مشخص شده نشان می دهد اردوغان حدود 55 درصد آرا را از آن خود کرده و به این ترتیب رئیس جمهوری جدید ترکیه لقب خواهد گرفت.

تصویر بالا آخرین آمار اعلام شده از آرای شمرده شده در حوزه های رای گیری ترکیه به نقل از روزنامه ینی شفق این کشور است. مناطقی که به رنگ آبی است متعلق به اردوغان، بخش های قرمز رنگ مربوط به احسان اوغلو و مناطق زرد رنگ متعلق به دمیرتاش است.