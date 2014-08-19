رامین صفویه به مدال طلا دست يافت/ اولین مدال المپیکی جودو

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو در دومین دوره بازیهای المپیک نوجوانان که به میزبانی چین در نانجینگ جریان دارد، رامین صفویه که با برتری مقابل نماینده آلمان راهی بازی پایانی شده بود، در این مرحله هم جودوکار قرقیزستان را با ضربه فنی شکست داد و طلا گرفت.

صفویه در وزن +81 کیلوگرم در اولین دیدار به مصاف "دومنیک چونفیلد" از آلمان رفت و در یک رقابت نزدیک صاحب برتری شد و به فینال رسید. وی برای کسب مدال طلا به دیدار "داشکوف" از قرقیزستان رفت و با ضربه فنی صاحب پیروزی شد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

این اولین مدال جودو ایران در تاریخ برگزاری المپیک ها می باشد. پیش از این اسحاقی در رشته تکواندو برای کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات مدال طلا کسب کرده بود.