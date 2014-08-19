بانوی تیرانداز ایران فینالیست شد اما مدال نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های 10 متر تفنگ بادی دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز سه شنبه در نانجینگ چین برگزار شد. نجمه خدمتی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که موفق شد با مجموع 416.3 امتیاز در جمع هشت بازیکن برتر قرار گرفته و راهی فینال مسابقات شود.

این تیرانداز نوجوان ایران در فینال بازی‌های المپیک حریفانی از کشورهای سوییس، آلمان، سنگاپور، صربستان، چین، مغولستان و کرواسی رقابت کرد اما از کسب مدال بازماند و در نهایت به جایگاه چهارمی بسنده کرد. این جایگاه با مجموع 163.9 امتیاز برای خدمتی به دست آمد.

در پایان این مسابقات سارا هورنانگ از سوییس با 207.8 امتیاز به عنوان نخست دست یافت ضمن اینکه لیند زی ولوسو از سنگاپور با 207.2 امتیاز جولیا بود از آلمان با 186.3 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.





