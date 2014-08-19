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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۲

المپیک نوجوانان - نانجینگ؛

بانوی تیرانداز ایران فینالیست شد اما مدال نگرفت

بانوی تیرانداز ایران فینالیست شد اما مدال نگرفت

نجمه خدمتی، نماینده ایران در مسابقات 10 متر تفنگ بادی بازی‌های المپیک نوجوانان پس از صعود به فینال دومین دوره این بازی‌ها با کسب رده چهارم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های 10 متر تفنگ بادی دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز سه شنبه در نانجینگ چین برگزار شد. نجمه خدمتی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که موفق شد با مجموع 416.3 امتیاز در جمع هشت بازیکن برتر قرار گرفته و راهی فینال مسابقات شود.

این تیرانداز نوجوان ایران در فینال بازی‌های المپیک حریفانی از  کشورهای سوییس، آلمان، سنگاپور، صربستان، چین، مغولستان و کرواسی رقابت کرد اما از کسب مدال بازماند و در نهایت به جایگاه چهارمی بسنده کرد. این جایگاه با مجموع 163.9 امتیاز برای خدمتی به دست آمد. 

در پایان این مسابقات سارا هورنانگ از سوییس با 207.8 امتیاز به عنوان نخست دست یافت ضمن اینکه لیند زی ولوسو از سنگاپور با 207.2 امتیاز جولیا بود از آلمان با 186.3 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. 



 

کد مطلب 2352838

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