خوزستان با فرنگي كاران بومي قهرمان ليگ شد/ منتظر دو تيم ديگر باشيد

سيد حسين مرعشيان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: با رايزني هاي لازم توانستيم دو تيم مرکز جراحی پاستور اندیمشک و نفت مسجد سلیمان را به عنوان نمايندگان استان خوزستان روانه دومين مرحله ليگ فصلي كنيم كه خوشبختانه اين دو تيم با تركيبي كاملا بومي از فرگي كاران استان توانستند عناوين قهرماني و سوم را از آن خود كنند.

وي تصريح كرد: رقابتهاي فصلي ليگ برتر به دليل هزينه هاي پائين تر نسبت به ليگ قبلي مي تواند تيمهاي زيادي را جذب كند و رقابتهاي جذاب تري را رقم بزند. در همين راستا متوليان كشتي خوزستان در صدد هستند در مرحله بعدي ليگ فصلي تيم هاي بيشتري را روانه ميدان كنند.

ملي پوش اسبق تيم كشتي ايران ادامه داد: همچنان مشغول رايزني و جذب تيم هاي ديگري براي حضور در ليگ فصلي هستيم كه خوشبختانه فعلا توانستيم موافقت شفاهي و تمايل باشگاههاي ديگري نظير فولاد و صنعت نفت آبادان را براي شركت در رقابتهاي ليگ كشتي فرنگي كسب كنيم.

مرعشيان در خاتمه با اشاره به بهره مندي از تجارب و توان پيشكسوتان كشتي استان خوزستان افزود: عبدالرسول ممتازان يكي از روساي هيات كشتي استان خوزستان محسوب مي شود كه سالها در اين مسئوليت به بهرين شكل فعاليت داشت و حتي بعد از سپردن اين مسئوليت به همكاران ديگر همچنان به عنوان عضو هيات رئيسه هيات كشتي استان حضوري موثر در سيستم مديريتي و تصميم گيري دارد.ضمن اينكه نعامل خوب و مطلوب اهالي كشتي با كياني زاده رئيس اداره ورزش و جوانان استان نيز در پيشبرد اهداف ما بسيار مهم و مفيد بوده است.