احتمال مشارکت گازی ایران-آذربایجان در اروپا/ آمادگی تهران برای سوآپ گاز ترکمنستان

علی ماجدی در گفتگو با مهر درباره احتمال توافق بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی، گفت: یکی از سیاست های وزارت نفت صادرات گاز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی است.



معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اعلام اینکه در نشست هفته گذشته بین مقامات دو کشور در تهران درباره توسعه همکاری های گازی مذاکراتی انجام گرفت، تصریح کرد: بر این اساس یکی از گزینه هایی که با حضور مقامات ایران و جمهوری آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت احداث حطوط لوله هایی به منظور صادرات گاز به اروپا بود.



این مقام مسئول با بیان اینکه جمهوری آذربایجان به تنهایی نمی تواند گاز طبیعی مورد نیاز یک خط لوله گاز صادراتی به اروپا را تامین کند، اظهار داشت: صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی زمانی برای یک خط لوله اقتصادی خواهد بود که ایران بخشی از گاز مورد نیاز این خط لوله را تامین کند.



این دیپلمات وزارت نفت با یادآوری اینکه در شرایط فعلی جمهوری آذربایجان گاز طبیعی کافی برای تامین گاز مورد نیاز یک خط لوله صادرات گاز را ندارد، تبیین کرد: از این رو مذاکراتی با جمهوری آذربایجان برای صادرات گاز به اروپا از مسیر یک خط لوله به صورت مقدماتی انجام گرفت.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه این خط لوله جمهوری آذربایجان یکی از آلترناتیوهای ایران برای صادرات گاز به اروپا است، تبیین کرد: قطعا ایران گزینه و مسیرهای دیگری برای صادرات گاز به اروپا در دست مطالعه دارد.



ماجدی در پاسخ به مهر در خصوص احتمال مشارکت ایران و ترکمنستان به منظور صادرات گاز طبیعی به اروپا هم توضیح داد: هم اکنون ایران از ترکمنستان گاز طبیعی وارد می کند و راهکارهای در دست بررسی برای انتقال و یا ترانزیت گاز وارداتی از ترکمنستان وجود دارد.



این مقام مسئول با بیان اینکه احداث خطوط لوله انتقال گاز دریایی و یا از مسیر ایران توسط ترکمنستان بریا صادرات و انتقال گاز به سایر کشورها صرفه اقتصادی برای این کشور ندارد، تاکید کرد: اما ایران آمادگی سوآپ و یا ترانزیت گاز طبیعی این کشور همسایه را دارد.



وی از سوآپ به عنوان یک گزینه برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر ایران نام برد و افزود: ایران توسعه همکاری های گازی با کشورهای همسایه را به عنوان یک راهبرد کلی در دستور کار قرار داده است.



حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز هفته گذشته در گفتگو با مهر با تشریح سناریوهای صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی از آغاز صدور گاز به عراق از سال 94 خبر داد و اعلام کرد: ایران قصد دارد به صادرکننده LNG تبدیل شود.



معاون وزیر نفت همچنین با یادآوری اینکه هدف از واردات گاز از ترکمنستان در بلند مدت توسعه تجارت گاز طبیعی ایران است، بیان کرده بود: امکان ترانزیت، انتقال و صادرات گاز ترکمنستان از خاک ایران به کشورهای مختلف جهان وجود دارد.