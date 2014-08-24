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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

حسيني مطرح كرد:

پيگير درآمدزايي براي آموزش و پرورش خراسان رضوي هستیم/ انعقاد تفاهمنامه با 60 اداره کل

پيگير درآمدزايي براي آموزش و پرورش خراسان رضوي هستیم/ انعقاد تفاهمنامه با 60 اداره کل

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي از ايجاد كميته همكاري با دانشگاه فردوسي مشهد خبرداد و گفت: در راستاي توجه به ايجاد منابع مالي جديد انعقاد تفاهمنامه‌هايي با شهرداري مشهد نيز در دست بررسي است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسيني ظهر يكشنبه در نشست خبری در اداه کل آموزش و پرورش خراسان رضوي اظهار کرد: تامين منابع مالي از طريق مشاركت دولتي، تامين منابع از طريق توسعه از درون و آزاد سازي منابع آموزش و پرورش در راستاي درآمدزايي، تبديل به احسن كردن املاك آموزش و پرورش، تجاري سازي برخي لبه هاي املاك سازمان، تجاري سازي برخي دستاوردهاي دانش آموزان بويژه هنرستاني‌ها در دستور كار است.

حسيني يادآور شد: امسال اعتبارت دولتی در بخش آموزش و پرورش رشد داشته و به 26 هزار ميلیارد تومان رسیده که 18 هزار میلیارد تومان از آن هزینه پرسنلی است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي تاكيد كرد: اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز آموزش و پرورش کشور نیست و برای تامین منابع مالی از مشارکت بخش خصوصي و سازمان‌ها استفاده می‌کنیم که 170 راهکار برای تحقق بخش مشارکت از اول مهرماه صورت مي‌گيرد.

حسيني در ادامه به 250 ميليارد تومان اعتبارات كيفيت بخشي اشاره كرد و گفت: اعتبارات دولتي اعتبارات دولتي به كيفيت صد درصدي در آموزش و پرورش نمي‌انجامد و اما اگر نگاه ما نگاه سرمايه اي به آموزش و پرورش باشد اين اعتبارات بايد رشد داشته باشد و قطعا نبايد نگاه هزينه اي به اين سازمان داشت.

به گفته وي آموزش و پرورش استان تاکنون با 60 درصد ادارت کل در استان تفاهم‌نامه همكاري امضا کرده‌‌است كه به رونق و رشد اقتصاد مقاومتي و تامين برخي اعتبارات در اين اداره كل خواهد انجاميد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين در خصوص برنامه‌هاي اين سازمان در هفته دولت اعلام كرد: 90 پروژه آموزشگاهي با زير بناي 53 هزار متر مربع در هفته دولت به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: در اين هفته پژوهش سراهاي ابوريحان در كلات، خوارزمي جغتاي، رازي ششتمد، ثامن الائمه تربت جام، رازي كاشمر، ابوريحان رشتخوار و در چناران نيز به بهره برداري مي رسد.

وي گفت: افتتاح دبیرستان آیت‌الله حکیم، مشارکت در ساخت بزرگ‌ترین روزنامه دیواری در شاندیز، ساخت سالن ورزشی در خلیل آباد، کانون فرهنگی شهدا در تربت حیدریه و برگزاری نمایشگاه دستاورد‌ها دانش آموزان از جمله اقداماتی است که در اين هفته در آموزش و پرورش خراسان رضوي رقم مي خورد.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين اعلام كرد: 21 پرو‍ژه با 21 كلاس و زير بناي 21 هزار متر مربع و 10 پروژه در مقطع ابتدايي و 9 پروژه در مقطع اول و دوم متوسطه يك شبانه روزي نيز در اين هفته در استان بهره برداري مي‌شود.

کد مطلب 2356190

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