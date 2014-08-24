پيگير درآمدزايي براي آموزش و پرورش خراسان رضوي هستیم/ انعقاد تفاهمنامه با 60 اداره کل

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسيني ظهر يكشنبه در نشست خبری در اداه کل آموزش و پرورش خراسان رضوي اظهار کرد: تامين منابع مالي از طريق مشاركت دولتي، تامين منابع از طريق توسعه از درون و آزاد سازي منابع آموزش و پرورش در راستاي درآمدزايي، تبديل به احسن كردن املاك آموزش و پرورش، تجاري سازي برخي لبه هاي املاك سازمان، تجاري سازي برخي دستاوردهاي دانش آموزان بويژه هنرستاني‌ها در دستور كار است.

حسيني يادآور شد: امسال اعتبارت دولتی در بخش آموزش و پرورش رشد داشته و به 26 هزار ميلیارد تومان رسیده که 18 هزار میلیارد تومان از آن هزینه پرسنلی است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي تاكيد كرد: اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز آموزش و پرورش کشور نیست و برای تامین منابع مالی از مشارکت بخش خصوصي و سازمان‌ها استفاده می‌کنیم که 170 راهکار برای تحقق بخش مشارکت از اول مهرماه صورت مي‌گيرد.

حسيني در ادامه به 250 ميليارد تومان اعتبارات كيفيت بخشي اشاره كرد و گفت: اعتبارات دولتي اعتبارات دولتي به كيفيت صد درصدي در آموزش و پرورش نمي‌انجامد و اما اگر نگاه ما نگاه سرمايه اي به آموزش و پرورش باشد اين اعتبارات بايد رشد داشته باشد و قطعا نبايد نگاه هزينه اي به اين سازمان داشت.

به گفته وي آموزش و پرورش استان تاکنون با 60 درصد ادارت کل در استان تفاهم‌نامه همكاري امضا کرده‌‌است كه به رونق و رشد اقتصاد مقاومتي و تامين برخي اعتبارات در اين اداره كل خواهد انجاميد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين در خصوص برنامه‌هاي اين سازمان در هفته دولت اعلام كرد: 90 پروژه آموزشگاهي با زير بناي 53 هزار متر مربع در هفته دولت به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: در اين هفته پژوهش سراهاي ابوريحان در كلات، خوارزمي جغتاي، رازي ششتمد، ثامن الائمه تربت جام، رازي كاشمر، ابوريحان رشتخوار و در چناران نيز به بهره برداري مي رسد.

وي گفت: افتتاح دبیرستان آیت‌الله حکیم، مشارکت در ساخت بزرگ‌ترین روزنامه دیواری در شاندیز، ساخت سالن ورزشی در خلیل آباد، کانون فرهنگی شهدا در تربت حیدریه و برگزاری نمایشگاه دستاورد‌ها دانش آموزان از جمله اقداماتی است که در اين هفته در آموزش و پرورش خراسان رضوي رقم مي خورد.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين اعلام كرد: 21 پرو‍ژه با 21 كلاس و زير بناي 21 هزار متر مربع و 10 پروژه در مقطع ابتدايي و 9 پروژه در مقطع اول و دوم متوسطه يك شبانه روزي نيز در اين هفته در استان بهره برداري مي‌شود.