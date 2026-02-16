مسمومیت ۸ نفر با مونوکسید کربن در لواسان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: صبح امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، در ساعت ۰۶:۳۰، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه مسمومیت احتمالی با مونوکسید کربن در لواسان، خیابان سبویی، انتهای شهرک دریاچه دریافت شد. بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۸ نفر دچار مسمومیت شدند که تمامی مصدومان توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

تبریزی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به نصب و بررسی دوره‌ای تجهیزات گرمایشی و تهویه مناسب محیط توجه جدی داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.