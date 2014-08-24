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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۳۳

در ادامه برنامه های آماده سازی برگزار شد؛

تمرین شنای باستانی آزادكاران با ضرب و زنگ زورخانه

تمرین شنای باستانی آزادكاران با ضرب و زنگ زورخانه

آزادکاران ملی پوش کشورمان در ادامه تمرينات خود براي حضور در رقابتهاي جهاني و بازيهاي آسيايي صبح امروز تمرین شنای باستانی را پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردونشینان که تمرینات خود را در محل خانه کشتی تهران دنبال می کنند، صبح امروز یکشنبه با ضرب و زنگ زورخانه در محل خانه کشتی به تمرین باستانی پرداختند.

در این تمرین آزادکاران با ضرب مرشد 400 شنای باستانی را انجام دادند و سپس با حرکات کششی به این تمرین پایان دادند.

این مرحله از اردوی آزادکاران برای شرکت در رقابتهای جهانی ازبکستان در اواسط شهریورماه و بازی های آسیایی در اوایل مهرماه در محل خانه کشتی تهران در حال برگزاری است.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان روزهای 17 تا 23 شهریورماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2356495

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