  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۱۵

محمد قاضی مطرح کرد:

پیشینه بازی در دفاع آخر را دارم/ برای برد به مسجد سلیمان می‌‎رویم

پیشینه بازی در دفاع آخر را دارم/ برای برد به مسجد سلیمان می‌‎رویم

مهاجم تیم فوتبال استقلال اعلام کرد در رده جوانان پیشینه بازی در دفاع را داشته و اگر قلعه‌نویی بخواهد در این پست بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی در پایان تمرین امروز این تیم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد بازی این هفته تیم فوتبال استقلال و مسجد سلیمان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی چندان ساده‌ای را پیش رو نداریم زیرا نفت میزبان است اما هدف ما تنها 3 امتیاز این مسابقه خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به 3 برد متوالی از لحلظ روحی و روانی کاملا آماده هستیم و این موضوع قطعا در بازی روز پنجشنبه تاثیرگذار خواهد بود اما باید مراقب گرمای هوای جنوب باشیم و فریب رتبه نفت را نخوریم.

در ادامه خبرنگاری در مورد اظهار نظر قلعه‌نویی که مدعی شده بود شاید از قاضی در پست دفاع آخر استفاده کنم، پرسشی را مطرح کرد که مهاجم استقلال در این خصوص گفت: سابقه بازی در  پست دفاع آخر را در جوانان دارم. حتی دروازه‌بان هم بوده‌ام، هر کجا که سرمربی تیم تشخیص بدهد، بازی می‌کنم چرا که مهم پیروزی تیم است.

کد مطلب 2362257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها