به گزارش خبرگزاری مهر، سيد‏روح‏ الله حسيني، مدیرکل دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارت‏ هاي سينمايي درباره تازه‏ ترین برنامه‏‌های آموزشی و پژوهشی سازمان سینمایی، صدور مجوز برای آموزشگاه ‏های آزاد سینمایی و طرح راه اندازی مدرسه عالی سينمای ایران، توضیحاتی ارائه کرد.



وی در ابتدای حرف‌هایش عنوان کرد: در آبان‏ سال گذشته یعنی کمی پس از استقرار دولت جدید که به «دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارت‏ های سينمايي» آمدم، فعاليت‌های اين دفتر عمدتا در دو شاخه اصلی آموزش و پژوهش تعريف شده بود، كه در بخش آموزش، امور مربوط به آموزشگاه‏ های آزاد سینمایی، اعم از صدور و تمدید مجوز و در کل نظارت بر عملکرد آنها انجام می‏‌شد و در حوزه ديگر يعني پژوهش كار چندانی در جریان نبود یا بهتر است بگویم این حوزه کاملا غیر فعال بود.

او ادامه داد: ماموریت اين دفتر به نظارت بر آموزشگاه‏ هاي آزاد سينمايي خلاصه شده بود. البته در بخش پژوهش فعالیت‌هایی انجام شده اما آن گونه که می‏‌باید پژوهش‏‌ها علمی درست و قابل قبولی انجام نشده بود. به عبارتی به دلیل کمبود بودجه و عدم باور به اهمیت کار پژوهشی و بنیادی، این حوزه مغفول مانده بود و عمده فعالیت‏‌ها و مسئوليت‏‌های اين دفتر در آموزشگاه‏‌ها و نظارت بر آنها متمرکز بود. البته در این حوزه هم علاوه بر کمبود نیرو، ایراداتی همچون کمبود نیروی متخصص و کافی و یا فقدان یک شیوه و نظام جامع و درست ارزیابی و پایش عملکرد آموزشگاه‌ها وجود دارد.



حسینی اضافه کرد: در این مورد تدابیری اندیشیده‏‏ ایم و امیدواریم به زودی طرح پایش آموزشگاه‏ ها اجرا و نتایج آن در جهت ساماندهی امور آموزش و ارتقاء کیفیت آموزش در کنار این طرح که از سوی دانشگاه اجرا می‏‌شود، همچنین کارگروهی مرکب از مدیران مسوول آموزشگاه‏ ها تشکیل داده‏‏ ایم که اهم موضوعات و مشکلات این مراکز را رصد کرده و جهت رفع آن معضلات و چاره‏ اندیشی برای آن ها، همراه با پیشنهادات خود به دفتر ارائه می‏ دهند. در این دو طرح که به موازات هم انجام می‏ شوند موضوعات مهمی چون طرح درس‌ها، مشکلات مالی و تعریف نظام درجه‏ بندی آموزشگاه ها پیگیری می‌‏شوند.



اتاق فكر سازمان سينمايي



روح الله حسینی در ادامه حرف‌هایش عنوان کرد: از همان روزهای نخست و بعد از مطالعه ماموریت‏ ها و تعريفی كه از وظايف اين دفتر شده بود، به اين نکته رسیدم كه اين دفتر می‏‌تواند جایگاه و اهمیتی مشابه «اتاق فكر» برای سازمان سينمايي داشته باشد. بدین معنا که دفتر مطالعات باید محل تولید اندیشه و نظر در حوزه سینما باشد، طرح‏ ها و ایده‏ ها باید در اینجا شکل بگیرند، و بعد در دل سازمان و به بخش‌های مختلف تسری پيدا كنند و اجرايي شوند.



وی ادامه داد: نظر دوستان و همکاران من هم همین بود. نگاه حجت الله ایوبی، رییس سازمان سینمایی نیز همين بود و از همان ابتدا تاکید شد كه اين دفتر بايد اتاق فكر سازمان باشد، يعني آن اتفاقات خوبي كه قرار است در آينده برای سینما بيفتد در چنین محلی طراحي شود، تحقيق شود و كارها پژوهش‏ شده و حساب‏ شده باشد تا هر تصميم مهم و کلانی كه در سازمان گرفته می‏‌شود از اين دفتر بیرون آمده باشد. به همين خاطر هم بود که در كنار شاخه آموزش، تصميم گرفتيم بخش پژوهش را نیز فعال كنيم، هر چند برای این حوزه هم با کمبود نیروی کیفی و پژوهشگر مواجه بودیم. اما اتفاق خوبی كه در بخش پژوهش افتاد، اين بود كه از همان ابتدا متوجه شديم كه بودجه‏ ای در وزارتخانه وجود دارد كه مختص پژوهش‌های سازمان است، و مقدار آن هم به نسبت قابل توجه است یعنی می‌‏شود کارهای درخوری با آن انجام داد. اما زمان کمی داشتیم و جذب آن نياز به پيگيري بسیار داشت. ما با صرف سه ماه پيگيري، با مساعدت معاونت اداری و مالی سازمان و هم چنین شورای عطف وزارت علوم، موفق به جذب اين بودجه شديم.



حسینی یاد آور شد: مشکلی که برای جذب این بودجه وجود داشت این بود كه صرفا براي انجام پژوهش‌های کلان و ملی هزينه اختصاص نمی‏ یافت و به همين دليل هم ما از بزرگترین و معتبرترين دانشگاه كشور، يعني دانشگاه تهران كه در دل آن پژوهشگران بسیاری در حوزۀ هنر و سينما وجود دارد، خواستیم تا پروپوزال خود را ارائه دهد. بدین‏ ترتیب پژوهشی تحت عنوان کلی «مسائل، چالش‏ ها و چشم‏انداز توسعۀ صنعت سينماي ايران» تعریف شد که در ذیل آن، اولويت‏ های روز سينماي ايران مانند مسائل اقتصادي، مشكلات اكران، موانع استانداردسازي سينما در ايران و ... به عنوان محورهاي پژوهشي تعريف شد. در دانشگاه شورایی جهت راهبری این طرح تشکیل شد که پس از شناسايي و دعوت از پژوهشگران مختلف در حوزه سينما براي همكاري و ارائه پیشنهاد، قراردادهای متعددی هم در زمینه ترجمه و هم در سایر موضوعات مهم بسته و هم‏ اكنون پژوهشگران در محورهاي هفده‏ گانه پژوهشی در حال انجام طرح‏ه اي پژوهشي خود هستند. مایلم از همین فرصت استفاده کنم و پژوهشگرانی را که هنوز از این طرح مطلع نشده‏ اند دعوت به همکاری کنم.

كتابخانه تخصصي سينما



وی در خصوص راه اندازی کتابخانه سینما گفت: كار بزرگ ديگری كه با استفاده از همين بودجه پژوهشی در حال انجام است، تشكيل يك كتابخانه تخصصي سينمايي با بيش از هزار جلد كتاب‏هاي روز سينمايي به زبان انگليسي است، كتاب‏‌هايی كه تاریخ چاپ آنها از سال 2000 تا 2014 است. بیش از 20 ‏درصد از اين كتاب‌ها در فاصله 2010 تا 2014 به چاپ رسيده‏ اند و اين مجموعه به زودی در محل جديد «معاونت توسعه فناوری و مطالعات سينمايي» رونمايي خواهد شد.

آموزشگاه‏هاي سينمايي، مشكلات و نگرانی‌ها



حسینی درباره وضعیت آموزشگاه‌های سینمایی عنوان کرد: آموزشگاه‏ هاي سينمايي و كار نظارت بر آنها به واسطه تاثیر و نقشی که در سینما و تربیت نیروهای حرفه‏ ای دارند، هم چنین به خاطر جذب جوانان، از اهميت فراواني در حوزۀ برنامه‏ ها و راهبردهای سازمان سينمايي برخوردارند. هم چنین، با توجه به اين كه حساسيت‏ ها و گاه نگراني‏ هايي در مردم نسبت به وضع برخی از آموزشگاه‏ ها پیش می‏ آید، ما نهایت سعی و دقت خود را در اعطای مجوزها بخرج می‏ دهیم قطعا به افرادی که تخصص و تعهدی در این حوزه ندارند، مجوز تاسيس آموزشگاه داده نخواهد شد.

او ادامه داد: در بحث نظارت هم برنامه ما این است که نظارت کیفی‏ تر و مسولانه‏ تری داشته باشیم. در همین راستا كار بازبینی مجدد مجوزهاي صادر شده قبلي را هم البته با نیت کمک به افزایش سطح کیفی آموزشگاه‏ها انجام خواهيم داد.



وی یاد آور شد: یکی از نکاتی که از این پس سعی داریم به آن توجه کنیم موضوع توزيع و پراكندگي مكان آموزشگاه‌ها است. در حال حاضر، در مرکز شهر تهران با انبوهی از آموزشگاه‏ ها روبرو هستیم اما در بسیاری از نقاط تهران آموزشگاهی نمی ی‏بینیم. به همین ترتیب در استان‌های دیگر نیز نیاز به سیاست‏گذاری‌ های جدیدتر و دقیق‏ تری است. رسیدگی به وضع آموزشگاه‏های استان‌های دیگر از جمله اولویت‌های ما است.اولويت ديگر ما، حمايت از آموزشگاه‏هاي سينمايي با موضوعات تخصصي‏ تر مانند انيميشن است كه اين گونه درخواست‏ ها را سريع تر بررسي خواهيم كرد.در حال حاضر و هم زمان با کارهای دیگر، مشغول ارزيابي و رتبه‏ بندي آموزشگاه‌هاي موجود هستيم. به گمان ما این اتفاق مثبتی خواهد بود که سطح علمی و رتبۀ آموزشگاه‏ ها مشخص شود، تا مراجعه‏ كنندگان هم امکان انتخاب‌های سنجیده‏ تر و درست‏ تری داشته باشند.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته آموزشگاه‏ های سينمايی هم مانند خیلی از نهادها یا موسسات دیگر دچار مشكلات اقتصادی زيادي شده‏ اند، و بايد اعتراف كنم كه تعداد زيادي از آموزشگاه‏ ها در معرض ورشكستگی و تعطیلی هستند. از این رو اميدوارم از دل كارگروه و طرحی که پیشتر اشاره کردم، پيشنهادات و طرح‏ هايي استخراج شوند که کمک کنند چاره‏ ای در این باره بیندیشیم.



وی درباره شایعات پیرامون آموزشگاه‌های سینمایی عنوان کرد: در خصوص شايعات و گمانه‏ هایی منفي و نگراني برخی خانواده‏ ها نسبت به محيط آموزشگاه‏ های سينمايي، بايد بگويم که من با این نگاه موافق نیستم. ممکن است رفتار برخی يا تعدادي انگشت‏ شمار مناسب و اخلاقی نبوده باشد و بر اساس آن کسانی كه مي‏ خواهند از راه آموزشگاه‏ ها وارد سينما بشوند با سدي مواجه شده باشند كه آن نگاه بدبينانه ی مردم است. اما من به تبع جایگاه و منزلتی که برای هنر و هنرمند و در نتیجه سینماگران قائلم، قضاوتی این چنین را نمی‏ پسندم و اميدوارم كه به سهم خودم و با کمک همکاران خوب و شریفم در دفتر مطالعات، با نظارت درست و منطقی، سهمی در کاستن از اين نگراني‏ ها داشته باشم، و اگر چنان چه سوءظنی وجود دارد به زودی با اعتماد و حسن ظن جايگزين شود.

آموزشگاه سينمايی یکی از مهمترین راه ‏های ورود علاقه‏‌مندان به سينما



حسینی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر نقش آموزشگاه‌های سینمایی گفت: تعداد فراوان آموزشگاه‏هاي سينمايی نشانه علاقه فراوان به سينماست. آموزشگاه سینمایی در واقع مسيری است كه بايد پیش از ورود حرفه‏ای به سینما طی شود. اما اين كه مسير ورود به سينما امروز اغلب از طريق آموزشگاه‏ ها نيست و عوامل دیگری در اين فرآيند نقش دارند، یکی از نشانه‏ هایی است که به ما می‏ گوید سينما در مسیر درستی حركت نمی‏ كند، و یکی از مهمترین وظایف اين دفتر، کمک به اصلاح فرايند‏ها و روش‏ ها در سینمای ایران است. سينماي ما قطعا داراي معيارها و ویژگی‌ها خاص بومی و دینی است كه بايد مورد توجه باشند. اما در بسیاری نقاط هم می‏ توان مطابق با اصول و استانداردهای جهانی حرکت کرد. سينماي امروز ايران، به گمان من، شبیه فوتبال‏مان است كه متکی بر خلاقيت‏های فردی و تكنيكی و هوش ايراني پيش مي رود و از این مسیر موفقيت كسب می‏ كند، و گرنه اگر بخواهد بر اساس تاكتيك حرکت کند در خيلي از جاها كم می آوريم، تنها به این دلیل که روش‏ها و فرآیندهای مان در بسیاری جاها اصلاح نشده است.



سازمان سينمايی، نظم‌‏دهی و ایجاد وفاق در امور سينمایی

حسینی یادآور شد: ما هنوز به آن نظم تاکتیکی که بايد و شايد نرسيده‏ ايم سازمان سينمايي باید از حالا برنامه‏ ريزي كند كه 6 سال بعد خروجي‏ اش به چه شكلی باشد نه اين كه فقط چگونه باشد، بلكه بايد شكل استاندارد آن را ترسيم نماید يعني شكلی كه واجد نظم و نظام باشد و نه پراكندگی. اين برنامه‏ ريزي باید از همين حالا شروع شود، و البته شروع هم شده است. من معتقدم كه اين نظم شکل گرفته و وجود هم دارد. کمی سرعت‏ ها و بخش‏ ها متفاوتند. يك بخش‏ هايي با سرعت پيش مي‏ روند و برخي حوزه‏ ها هنوز كند هستند. البته سازمان تازه‏ بنیاد است و زمان مي‏ برد تا آن نظام جامع شکل بگیرد.



وی در ادامه افزود: يك سری مسائل را براي آينده تعريف شده‏ اند و اگر عملياتی شوند اين اتفاق خوب خواهد افتاد. راه اندازی مدرسه عالي سينمای ایران، كه دقيقا با نگاه ایجاد نظم در امور سینمایی طراحی شده است. در واقع، هدف از تاسيس اين مدرسه استاندارد‏سازی روش‏ها و فرآیندهای تولید، توزیع و نمایش سينماي ايران، از راه آموزش و پژوهش در حوزه توليدات سينمايي استاندارد است.

تاسيس معاونت توسعه فناوری و مطالعات سينمايی، دليل توجه به آموزش و پژوهش



حسینی خاطرنشان کرد: وقتي «معاونت توسعه و فناوری و مطالعات سينمايی»، با حضور سید مصطفی ابطحی تشکیل شد برنامه و كار بر اساس پژوهش، به طور جدی تری در دستور کار قرار گرفت و حالا نكته اصلی اين است كه فكر تزريق كنيم و طرح بدهيم و پژوهش را تعريف كنيم. اما براي رسيدن به آن نظم مورد نظر به زمان بيشتری نياز داريم. در ديداری كه به همراه دیگر مدیران سازمان با علی جنتي وزير فرهنگ وارشاد اسلامی داشتیم، اعلام کردم ما در تعاريف و مفاهيم مشكل داريم، بدین معنا كه خيلي دقيق نيستند، ما از وجود مشكلات و مسائل حرف می ‏زنيم بدون آن كه تعريف روشنی از آنها به دست داده باشيم.

وی در ادامه بیان کرد: حتی وقتی می‏ گوییم اصلاح امور زمان‏ بر است، باید مشخص کنیم كه كجا بايد بايستيم، كجا بايد تند برويم و كجا با سرعت كم تر حركت كنيم، اين ها بايد تعريف شوند. يكي از نقيصه‏ ها، نه تنها در سینما بلکه در کل امور فرهنگی، اين است كه كلی‏ گويی مي‏ كنيم و مثلا مي‏ گوييم زمان‏ بر است ولی بايد ما تعريف دقيق‏ تري داشته باشیم. به گمان من در سازمان سینمایی، نظم فكری حاصل شده است، و با اطلاعات و شناختي كه به واسطه گفتگوهايی مستمر از ايوبي دارم، احساس مي‌كنم كه آن چارچوب نظري و نظم لازم وجود دارد و ما می‌دانیم كه دقيقا چه مي‏ خواهيم و بايد چه كار كنيم، حالا اين نظم بايد يك نمود بيروني داشته باشد، که البته در سازمان دارد شكل می‏ گيرد و فقط باید در اجرا از آن مراقبت كنيم.



مدیر بخش مطالعات سازمان سینمایی تاکید کرد: البته يك نكته مهم در اين ميان وجود دارد و آن ظاهرشدن مداوم متغير‏ها و مولفه‏ های مداخله‏ گر در اين فرآيند است كه گاه اين نظم را دچار مشکل می‏ کند. تنها راه مواجهه با عوامل بازدارنده در مديريت فرهنگی، درست فكر كردن و درست تصميم گرفتن است اگر تصميم درست بگيريم به هر مانعي كه برخورد كنيم، اشكالي ندارد. در اینجا 2 عامل شهامت و اعتدال در كنار هم مي‏ توانند عمل كنند و ما از مانع عبور کنیم. خوشبختانه اين دو فاكتور در مدیریت کنونی سینما وجود دارد. يك مدير بايد شجاعت داشته باشد و هم بداند كه دارد با برنامه و معتدل عمل مي‏ كند، اين دو اگر در كنار هم به کار گرفته شوند هر مانعي از سر راه کنار می‏ رود.

اولويت بخش پ‍ژوهش



وی با اشاره به اولویت در بخش پژوهش اضافه کرد: در دل سازمان بخش‏ ها يا فعاليت‏ هايی به نظر اولويت بيشتري دارند، اين را درك مي‏ كنم چون فرآيند‏ها و روش‏هایی که به آن‌ها اشاره کردم، اصلاح نشده و استاندارد نيستند. در نهايت ما به اين جا رسيده‏ ايم كه فكر مي‏ كنيم فلان فعاليت يا فلان مساله در فلان بخش اهميت بيشتري از بخش پژوهش دارد. البته این را بگويم که من به عنوان مدير بخش پژوهش‏های سازمان سينمايي، اين بخش را ارجح بر بخش ‏های ديگر نمي‏ دانم اما پیشنهادم به دوستانی كه بخش‏های ديگر را مهم تر از بخش پژوهش می‏ دانند اين است كه بهتر است جور ديگری نگاه كنند، چه بسا بيشتر مشكلاتی كه در حوزه‏ های خود با آن ها دست به گریبانند از ناديده انگاشتن و كم اهميت جلوه دادن بخش پژوهش و مطالعات بنیادی نشات گرفته باشد.

حسینی ادامه داد: به نظر من اگر بخش پژوهش را مهم بدانيم و مجدانه در آن تلاش کنیم، جلوي خيلی از نابسامانی‏ها كه در امور جاری سینما وجود دارد، گرفته خواهد شد، تصميمات نامناسب حذف خواهند شد و هر تصميمي كه گرفته مي‏شود معقول و سنجيده خواهد بود. به عنوان مثال ما از گذشته تا به امروز در بخش صدور پروانه ساخت و نمايش گرفتار مشكلاتي بوده و هستيم. اگر ما پیش‏تر در روند تولید و نمايش فيلم‏ها، مطالعات جدی داشتیم، آينده آن اتفاق و مسيري كه بايد طي شود روشن بود، و ما اكنون اين مشكلات را نداشتيم كه گاه حتی سازمان و کل وزارتخانه را به دردسر می‏ اندازد، مشکلاتی که به دولت و جریان خاصی هم خلاصه و محدود نمی‏ شود! به نظر من، تا زمانی که فرآيند تولید و نمایش مبتنی بر مطالعاتی جدی، اصلاح نشود، در برخی از موضوعات هيچ دولتي نمي‏ تواند متفاوت‏تر از دولت ديگر عمل كند. پس اين مسير بايد اصلاح شود و اين اصلاح فقط بر اساس يك كار پژوهشي و فكري و سنجيده قابل حصول است و به نظر من هيچ راه ديگري هم ندارد. اگر مسير اصلاح شود چه بسا فرقي نکند كه چه كسي در راس باشد و خيلي هم نياز به وجود معاونت‌ها و ادارات كل متعدد نخواهد بود و كارها با چند كارشناس قابل انجام خواهد بود.



افق ‏های آينده: مدرسۀ عالي سينمای ایران

وی با تاکید بر ماموریت‌های ویژه اش در زمینه سینما تصریح کرد: یکی از نخستین ماموریت‌هایی که رییس سازمان سینمایی به من سپرد، تاسیس مدرسه عالی سینمای ایران بود. وی یکی دو نمونه خارجی را در نظر داشت. ایده جذاب و کارآمدی به نظر می‏ رسید. من آن الگوها به علاوه حدود 10 الگوی ديگر از کشورهای مختلف را بررسي و مطالعه كردم. ابتدا بررسی شد كه مدارس عالي سينما در كشورهاي ديگر چگونه هستند و به چه شكل كار مي‏ كنند و اساسا چرا تاسیس شده‏ اند. به عنوان نمونه «فامو» در پراگ یا «لودز» در لهستان، مدارسی در روسیه، ژاپن و کشورهای دیگر هم مطالعه شد و در نهایت متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای سینمای ایران، طرحی از آب در آمد که در آن آموزش‌ها اساسا کاربردی و معطوف به آینده و ارتقا سینمای ایران بود.



حسینی اضافه کرد: از همان ابتدا، هدف از تاسیس مدرسه طراحی آزمایشگاهی مقرر شد که در آن استاندارد سازي سينمای ايران پی گرفته شود. البته باید به سوالات بسیاری که از سوی دیگران مطرح می‏ شد پاسخ می‏ دادیم. مثلا با وجود این همه آموزشگاه و دانشکده چه نیازی به این نهاد جدید هست؟ اما بررسي‏ ها، مطالعات و رایزنی‏ های ما نشان می‏ داد که این مراکز به دلایل مختلف همگی در پیگیری هدفی که اشاره شد، ناتوانند. به اعتراف خود دوستان، ارتباط میان دانشگاه و بازار سینما صفر و به عبارتی ناممکن بود. کمبود تجهیزات مورد نیاز برای کسب تجربه و کار در آموزشگاه‏ ها و دانشگاه‌ها مانع دیگری بود. به علاوه، دانش روز سینمای جهان تقریباً در هیچ کجا رصد نمی‏ شد یا اگر می‏ شد باز به دلایل مختلف امکان انتقال و عملی شدن را نداشت.

وی بیان کرد: به گفته خود اساتید فن، گروه‏ ها و مشكلاتی در سينماي ايران مانع مي‏ شوند تولید مسیری استاندارد و منطقی با صرف کمترین هزینه طی کند. در همین راستا، ملاحظه شد که برای مثال مديريت توليد در ایران به معناي درست و استاندارد آن وجود ندارد! در کشورمان بسیاری از آثار سینمایی از همان ابتدا و در ايده‏پردازی و ارزيابي مالی مشكل دارد. پیش‏ بینی علمی و حساب‏ شده‏ ای از بازار صورت نمی‏ گيرد، در واقع متخصصی تربیت نشده است تا ارزيابي كند كه اگر اين پروژه انجام شود در مرحله نمايش مثلا سود دهی‏ اش چقدر خواهد بود، یا مخاطب آن چگونه طیفی خواهند بود ؟ چقدر فروش خواهد داشت ؟ و به همين خاطر است كه وقتي به انتها مي‏ رسيم نه در مديريت سالن‏ ها و اکران، استاندارد‌ها را رعايت مي‏ كنيم نه در پخش و تازه بماند که به یک باره متوجه می‏ شویم اصلاً تعداد سالن کافی برای این همه فیلم نداریم.



حسینی درباره نگاه مدیریت جدید گفت: يكي از دغدغه‏ هاي مدیریت جدید سازمان سينمايي اين است كه چگونه بودجه‏ اي را كه برای حمایت‌ها اختصاص داده می‏ شود مديريت كند. تا بتواند بخشی از آن را به سمت زیرساخت‏ ها، و تقویت بنیان‏ های سینمای ایران سوق دهد. مدرسه عالي سينمای ایران، در این زمینه کمک بزرگی به ما خواهد بود.

ساختار آموزشي مدرسه عالي سينمای ایران



وی درخصوص ساختار آموزشی مدرسه عالی سینمای ایران عنوان کرد: اين مدرسه در 4 شاخه فعاليت خواهد كرد شاخه اول، شاخه مهارت‏ افزايي و دانش‏ افزايي است. در اين شاخه قرار است به کمک اساتید مجرب ایرانی و به ویژه بین‏ المللی مهارت‏ ها و دانش سينما‏گرهای خود را افزايش دهيم. در این شاخه هم چنین استادان و سينما‏گران داخل و خارج مي‏ توانند تجربيات خود را در كلاس‌هاي مدرسه عالي سينما به هنرجويان انتقال دهند.

حسینی افزود: در شاخه دوم که به تربيت پژوهشگر اختصاص دارد، قصد داریم با توجه به نيازهاي روز سينماي ايران و به تعدادی محدود پژوهشگر تربيت كنيم. اما در شاخه سوم، سالانه تعداد محدودي هنرجو (هر رشته 3 یا 4 هنرجو) در رشته‏ هایی چون تدوين، فيلم‏نامه‏ نويسي، مديريت توليد، طراحي هنري توليد و كارگرداني جذب خواهيم كرد. این هنرجویان با هم در طي دو سال كار مي‏ كنند و در نهايت پروژه پاياني‏ شان توليد يك فيلم سينمايي خواهد بود، فیلمی كه از ابتدا تا انتهاي آن، حساب شده و سنجیده است.اميدواريم فيلمی كه در اين مدرسه توليد مي‏شود در حد استانداردهاي توليد فيلم در سطح سينماي جهان باشد. اگر اين روش به درستي اجرا شود مطابق طرحي كه ما تعريف كرده‏ايم اميدواريم از اين به بعد سالانه، بعد از شروع به كار مدرسه، يك يا دو فيلم در حد استانداردهاي سينمای دنيا با موضوعات و ويژگی‏های ملی تولید شود.

استانداردسازی و جهانی شدن

وی در پایان حرف‌هایش با تاکید بر جهانی شدن و رعایت استاندارد گفت: استاندارد سازي و جهانی شدن زبان و مضامین سينماي ايران افق بلندي است كه با اصلاح فرآيندها و روش‏ های موجود، تحقق پيدا خواهد كرد.افق نهايی یعنی ترسیم جایگاهی که در آن توليدات استاندارد و قابل عرضه به جهان ضمن حفظ ویژگی‌های بومی اتفاق بیفتد. سينماي فاخر سينمايي است كه زبان سینمایی‏اش فاخر باشد و این تنها زمانی حاصل می‏شود که دقیق بدانیم چه می‏ خواهیم و چه می‏ توانیم بسازیم.