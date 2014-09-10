150 گفتمان دینی در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بابامحمد ایزانلو صبح چهارشنبه در نشست پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، با اشاره به این که برگزاری گفتمان های دینی طرح مؤفقی در راستای ترویج آموزه های دینی و اسلامی در جامعه بوده است، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع 155 گفتمان دینی در موضوعات متفاوت برگزار شده است.

وی با بیان این که گفتمان های دینی در بین اعضای دو جامعه هدف مدارس و دانشگاه ها برگزار شده است، افزود: از این تعداد گفتمان دینی برگزار شده در خراسان شمالی در سال جاری، 70 گفتمان در دانشگاه ها و 85 گفتمان دینی نیز در سطح مدارس استان برگزار شده است.

به گفته حجت الاسلام ایزانلو این در حالی است که پارسال در مجموع 470 گفتمان دینی شامل 167 گفتمان در سطح دانشگاه ها و بیش از 300 گفتمان در سطح مدارس خراسان شمالی برپا شده بود.

وی در ادامه با تأکید بر این که لازم است گفتمان های دینی به زبان نسل جوان و نوجوانان امروزي و دارای زیبایی ها و جذابیت های خاص باشد، افزود: برگزاری گفتمان های دینی نباید تنها در حد رفع تکلیف باشد بلکه می باید در قالب اجرای این طرح، معارف دینی و سبک زندگی اسلامی را به دانش آموزان و دانشجویان آموزش دهیم.

حجت الاسلام ایزانلو با تأکید بر این که موضوعات مطرح شده در گفتمان های دینی باید بر اساس نیازها و ضروریات نسل امروز انتخاب و مطرح شوند، اضافه کرد: نسل امروزی معلومات بالایی داشته و مشتاق یادگیری است و نهادهای متولی فرهنگ اسلامی باید از این فرصت و ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشند.

به گفته وی باید در برگزاری گفتمان های دینی توجه کنیم که استاد مدرس، زمان و مکان برگزاری گفتمان، محتوای بحث و ... دارای جذابیت باشد تا نوجوانان و جوانان به صورت داوطلبانه در این گفتمان ها و نشست ها شرکت کنند.

حجت الاسلام ایزانلو با اشاره به برنامه ریزی های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با نهادهای مرتبط در حوزه گفتمان های دینی برای سال تحصیلی پیش رو، تصریح کرد: باید با ارزیابی عملکرد سال گذشته در این زمینه، سعی بر تقویت نقاط قوت برنامه های پارسال داشته و برای رفع نقاط ضعف موجود نیز تلاشی مضاعف داشته باشیم.