۱۵۰ برنامه فرهنگی ویژه نیمه شعبان در خراسان شمالی اجرایی می شود

حجت‌الاسلام بابا محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های نیمه شعبان افزود: در برگزاری مراسمات و جشن های نیمه شعبان باید به گونه ای عمل کنیم که شان و جایگاه امام زمان(عج) دراین جشن ها حفظ و اعمالمان مورد رضایت آن حضرت واقع شود.

وی اظهار داشت: برگزاری جشن نیمه شعبان، برنامه های بسیار مهم و ارزشمندی است و بنابراین باید تلاش کنیم تا هرچه در توان داریم برای برگزاری جشن های این ایام به کار بریم.

حجت الاسلام بابا محمد ایزانلو افزود: محتوا بخشی به برنامه‌های نیمه شعبان و دهه مهدویت یک ضرورت است که باید با دقت و ظرافت در همه فعالیت‌های این ایام لحاظ شود.

حجت‌الاسلام ایزانلو در تشریح برنامه های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در نیمه شعبان اظهارداشت: اعزام مبلغ ومبلغه، برپایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان درمساجد، برگزاری مسابقه مهدویت و انتظار، تشکیل حلقه های مهدویت، محفل انس با قرآن، ختم قرآن کریم، سخنرانی، برپای جشن عمومی و دعای ندبه، توزیع اقلام فرهنگی در سطح مساجد و تکایا وحسینه ها بخشی از برنامه های این اداره کل به مناسبت نیمه شعبان است.

وی، اقامه نماز جماعت، بیان احکام، برگزاری گفتمان دینی با محوریت بررسی سیره عملی و نظری ائمه معصومین(ع) و تبیین شخصیت و نقش امام راحل در تاریخ معاصر و احیای ارزش‌های اسلامی از جمله برنامه‌های مبلغان اعزامی به مناطق مختلف این استان عنوان کرد.

به گفته وی، این برنامه ها با همت ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های تابعه در سطح مساجد، حسینیه ها، بازار و محلات، تشکل های دینی، کانون مداحان، موسسات و خانه های قرآنی برگزار خواهد شد.