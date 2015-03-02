۱۵۰ مبلغ به مناطق مختلف خراسان شمالی اعزام می شوند

حجت الاسلام بابامحمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه، از اعزام ۱۵۰ مبلغ و مبلغه هم زمان با این ایام به مناطق مختلف خراسان شمالی خبر داد و افزود: این روحانیان مبلغ از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز مدارس علمیه بومی استان به مساجد شهری و روستایی استان اعزام می شوند.

وی با بیان این که روحانیان مبلغ اعزامی به مناطق مختلف خراسان شمالی در راستاي تبيين ابعاد شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي حضرت فاطمه زهرا(س) در بین مردم فعالیت می کنند، اضافه کرد: برپایی نماز جماعت، برگزاری سخنرانی مذهبی با موضوع دخت نبی مکرم اسلام(ص)، برگزاري گفتمان هاي ديني و دعوت از شخصيت هاي برجسته برخی از مهم ترين برنامه هاي اين ايام به شمار می روند که به همت نهاد تبلیغات اسلامی و روحانیان اعزامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایام فاطمیه یا روزهای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شش روز بوده که سه روز آن در جمادی الاول از سیزدهم تا پانزدهم و سه روز آن در جمادی الثانی از سوم تا پنجم این ماه است و در این روزها مسلمانان علی الخصوص شیعیان برای شهادت دخت نبی مکرم اسلام عزاداری می کنند.

علمای شیعه پیرامون تاریخ درگذشت حضرت فاطمه(س) دو روایت متفاوت شامل ۷۵ و ۹۵ روز بعد از درگذشت حضرت محمد(ص) را مورد وثوق می‌دانند و از آن جا که درگذشت پیامبر اسلام در در بیست و هشتم صفر بوده؛ به روایت ۷۵ روز، از سیزدهم تا پانزدهم جمادی الاول را فاطمیه اول می‌دانند و بنا به روایت ۹۵ روز، تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س) را در سوم تا پنجم جمادی‌الثانی دانسته و آن را فاطمیه دوم می‌نامند.

البته روایت ۹۵ روز و ایام فاطمیه دوم در نزد شیعیان معتبرتر و مقبول تر بوده و به همین دلیل نیز مراسم های ایام دوم به نسبت ایام فاطمیه نخست، با کیفیت و کمیت بیشتری برگزار می شود.