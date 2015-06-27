به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بابامحمد ایزانلو، ظهر امروز در نشست کمیته عفاف و حجاب، اظهار کرد: نقش عفاف و حجاب در جامعه اسلامی بسیار کلیدی و در عین حال تأثیرگذار است که باید در جامعه حفظ شود.

وی افزود: وجود عفاف و حجاب در واقع توجه کامل به تمام خوبی‌ها و ارزش‌هایی بودهکه متعلق به جامعه بزرگ بانوان است به گونه ای که اگر عفاف و حجاب از سوی بانوان و حتی آقایان حفظ شود بر خوبی‌های دیگر زندگی همچون تربیت صحیح فرزند و تحکیم خانواده و چگونگی معاشرت در جامعه تأثیرگذار است.

حجت‌الاسلام ایزانلو با بیان اینکه در آموزه‌های دینی به‌ وجود عفاف و حجاب تأکید فراوان شده است، تصریح کرد: در زمان رضاخان که مسئله کشف حجاب مطرح بود، بانوان مؤمنه‌ای بودند که چندین سال از خانه‌هایشان خارج نشدند که مبادا توسط مأموران رضاخان چادرهایشان برداشته شود.

معاون فرهنگی اداره‌ کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه تقویت اقتدار دینی زن مسلمان، مانع از گسترش بی‌حجابی در جامعه می‌شود اظهار داشت: به همین دلیل نیز امروز دشمن عفاف و حجاب بانوان جامعه را نشانه رفته است.

حجت الاسلام ایزانلو افزود: بر این اساس در این برهه از زمان که دشمن حجاب و عفاف جامعه را نشانه رفته لازم است مقوله عفاف و حجاب با همان اقتدار دینی پیاده شده و متولیان فرهنگی در این راستا حساسیت بیشتری داشته باشند.