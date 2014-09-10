رحیمی از مدیرعاملی پرسپولیس برکنار شد/ منتقمی سرپرست باشگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز حمید درخشان را جایگزین علی دایی در تیم فوتبال این باشگاه کرد. این تصمیم با نظر مخالف علیرضا رحیمی انجام شده و وی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که از نظر وی دایی سرمربی است و امروز هم بر سر تمرین حاضر خواهد شد.

علیرضا رحیمی در شرایطی از علی دایی حمایت کرد و به انتقاد از رئیس هیات مدیره این باشگاه پرداخت که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد وی از باشگاه پرسپولیس خداحافظی و اعلام کرده دیگر به محل این باشگاه نخواهد رفت.

یک منبع آگاه نیز به خبرنگار مهر اعلام کرد با اظهاراتی که رحیمی در مورد وزارت ورزش و هیات مدیره باشگاه پرسپولیس داشته امروز از مدیرعاملی برکنار شد و بهروز منتقمی به عنوان سرپرست، باشگاه را اداره خواهد کرد. قرار است از این به بعد هیات مدیره نظارت بیشتری بر امور باشگاه داشته باشد.

حمیدرضا سیاسی ضمن تایید این مطلب افزود: با توجه به تصمیمات اخذ شده توسط اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات آقایان؛ علیرضا رحیمی به عنوان مدیر عامل و علی دایی به عنوان سرمربی تیم، مسوولیت‌های خود را تحویل نیروهای جدید بدهند که اطمینان داریم این عزیزان تمام توان خود را برای کمک به پرسپولیس و حل مشکلات موجود به کار بسته‌اند اما با توجه به اینکه مدیریت باشگاه خود را ملزم به تامین نظرات و خواسته‌های هواداران برای موفقیت تیم فوتبال پرسپولیس می‌دانند، آقای بهروز منتقمی از امروز به عنوان سرپرست باشگاه عهده‌دار امور و مسوولیت‌های اجرایی باشگاه شده و آقای حمید درخشان از پیشکسوتان با سابقه تیم فوتبال پرسپولیس نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عهده‌دار مسوولیت خواهند شد و در روزهای آینده نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد شد.



رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: عصر امروز پیش از تمرین تیم فوتبال پرسپولیس، مراسم تودیع آقایان؛ علیرضا رحیمی و علی دایی و معارفه آقایان؛ منتقمی و حمید درخشان در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: این تغییرات به منزله نادیده گرفتن توانمندی‌ها و تخصص مدیر عامل باشگاه و سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که ایشان را از اسطوره‌های فوتبال ایران و پرسپولیس می‌دانیم، نخواهد بود اما ناگزیر از انجام آن بودیم چرا که گاهی همین تغییرات به منزله شوکی خواهد بود که باعث ایجاد تحول مورد نظر خواهد شد. امیدواریم بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس با تعصب و غیرتی که به خرج خواهند داد در بازی‌های آتی شادی هواداران عزیز پرسپولیس را رقم بزنند. همچنین از هواداران تقاضا داریم مانند همیشه با حمایت همه جانبه از تیم محبوب خود مجموعه باشگاه و تیم را در نیل به این هدف یاری رسانند.