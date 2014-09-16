به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز به کار ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در برج میلاد 12 هنرمند خارجی شامل گولر گوسلو گانگورن از ترکیه، رناته ماری رز .ال وربروگ از بلژیک، کارلوس روبرتو مونگه سانچز از اسپانیا، والکر اشناتگن از آلمان، کیان سیهوا از چین،آنتونیس مایرودیاس از یونان، ژوزه کارلوس کابلو میلان از اسپانیا، تنگ شان چی از تایوان، رانالدی آلسیو از ایتالیا، دیمیتروان سربن از ایتالیا، مانوئل دیاز کاستدو از اسپانیا و جنتی تاوانکسهیو از آلبانی مهمان کشورمان هستند.
این هنرمندان خارجی در کنار هنرمندان جوان کشورمان شامل احسان طوسی، لیلا شاه محمدی، محمد بیک زاده، حدیث کماسی، علی خطایی ایلخچی، غلامرضا آقابابایی، کامبیز هورسان، بهنام آخربین، علیرضا رضایی و حمزه حیدری فر به رقابت برای دریافت جوایز برتر این رویداد می پردازند اما ماحصل فعالیت همه آنها خلق آثار هنری برای شهر تهران خواهد بود.
این سمپوزیوم توجه ویژه ای نیز به دانشجویان رشته مجسمهسازی دارد و به همین منظور در بخش دانشجویی 10 نفر حضور دارند که در کنار هنرمندان حرفهایتر ایرانی و خارجی حضور در این گردهمایی بزرگ هنری را تجربه می کنند.
پریسا حقیری، زینت السماء ارسیان، حسین کهفی، علیرضا برزگر، نیلوفر نظری، مسلم سالار محمدی، سعید محمودی، شیما تاج بخش، آسیه پهلوان و مرضیه دربانیان 10 هنرمند بخش دانشجویی این سمپوزیوم هستند.
علاوه بر این به هر هنرمند در بخش اصلی این سمپوزیوم یک دستیار از میان دانشجویان رشته مجسمه سازی معرفی می شود و به این ترتیب این امکان برای دانشجویان بیشتری فراهم می شود تا شانس حضور در این سمپوزیوم ها و تجربه کردن در کنار هنرمندان حرفه ای را پیدا کنند.
هنرمندان حاضر در این دوره، آثار حجمی و هنرمندانه خود را در طول 25 روز برگزاری این سمپوزیوم از درون سنگی تراورتن به ابعاد 300 در 150 در 100 سانتیمتر بیرون خواهند کشید.
ابعاد این سنگ تراورتن در بخش دانشجویی کوچکتر است و دانشجویان آثارشان را با استفاده از سنگی به ابعاد 150 در 50 در 50 سانتیمتر خواهند ساخت.
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