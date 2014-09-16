به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز به کار ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در برج میلاد 12 هنرمند خارجی شامل گولر گوسلو گانگورن از ترکیه، رناته ماری رز .ال وربروگ از بلژیک، کارلوس روبرتو مونگه سانچز از اسپانیا، والکر اشناتگن از آلمان، کیان سیهوا از چین،آنتونیس مایرودیاس از یونان، ژوزه کارلوس کابلو میلان از اسپانیا، تنگ شان چی از تایوان، رانالدی آلسیو از ایتالیا، دیمیتروان سربن از ایتالیا، مانوئل دیاز کاستدو از اسپانیا و جنتی تاوانکسهیو از آلبانی مهمان کشورمان هستند.

این هنرمندان خارجی در کنار هنرمندان جوان کشورمان شامل احسان طوسی، لیلا شاه محمدی، محمد بیک زاده، حدیث کماسی، علی خطایی ایلخچی، غلامرضا آقابابایی، کامبیز هورسان، بهنام آخربین، علیرضا رضایی و حمزه حیدری فر به رقابت برای دریافت جوایز برتر این رویداد می پردازند اما ماحصل فعالیت همه آنها خلق آثار هنری برای شهر تهران خواهد بود.

این سمپوزیوم توجه ویژه ای نیز به دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دارد و به همین منظور در بخش دانشجویی 10 نفر حضور دارند که در کنار هنرمندان حرفه‌ای‌تر ایرانی و خارجی حضور در این گردهمایی بزرگ هنری را تجربه می کنند.

پریسا حقیری، زینت السماء ارسیان، حسین کهفی، علیرضا برزگر، نیلوفر نظری، مسلم سالار محمدی، سعید محمودی، شیما تاج بخش، آسیه پهلوان و مرضیه دربانیان 10 هنرمند بخش دانشجویی این سمپوزیوم هستند.

علاوه بر این به هر هنرمند در بخش اصلی این سمپوزیوم یک دستیار از میان دانشجویان رشته مجسمه سازی معرفی می شود و به این ترتیب این امکان برای دانشجویان بیشتری فراهم می شود تا شانس حضور در این سمپوزیوم ها و تجربه کردن در کنار هنرمندان حرفه ای را پیدا کنند.

هنرمندان حاضر در این دوره، آثار حجمی و هنرمندانه خود را در طول 25 روز برگزاری این سمپوزیوم از درون سنگی تراورتن به ابعاد 300 در 150 در 100 سانتیمتر بیرون خواهند کشید.

ابعاد این سنگ تراورتن در بخش دانشجویی کوچکتر است و دانشجویان آثارشان را با استفاده از سنگی به ابعاد 150 در 50 در 50 سانتیمتر خواهند ساخت.

هنرمندان ایرانی و خارجی که در بخش اصلی حضور دارند در پایان این سمپوزویم بابت حضور مبلغ 70 میلیون ریال دریافت خواهند کرد و هنرمندان بخش دانشجویی نیز در پایان این گردهمایی 15 میلیون ریال به آنها تعلق خواهد گرفت.

این سمپوزیوم برندگانی نیز خواهد داشت که به سه برگزیده اصلی با رأی هیأت داوران جوایزی شامل دیپلم افتخار و مبلغ 3500 دلار امریکا برای نفر اول، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار امریکا برای نفر دوم و دیپلم افتخار و مبلغ 2500 دلار امریکا برای نفر سوم اهدا خواهد کرد که البته مبلغ این جوایز برای هنرمندان ایرانی معادل ریالی خواهد بود.

در بخش جنبی این سمپوزیوم نیز نمایشگاهی از ماکت های آثار راه یافته به این دوره برپاست که علاقه مندان به بازدید از این رویداد می توانند ماکت آثار نهایی را در این نمایشگاه مشاهده کنند.

در پایان لازم است به نکته مهمی در این سمپوزیوم نیز اشاره کنیم، شاید یکی از نقاط ضعف این دوره از سمپوزیوم را بتوان برگزاری آن در نقطه ای بسیار دور از دسترس عموم مردم ذکر کرد چراکه یکی از اهداف برگزاری چنین سمپوزیوم هایی تعامل هنرمندان با یکدیگر و همچنین با مخاطبان آثارشان است که بتوانند از نزدیک شاهد خلق یک مجسمه و اثر حجمی باشند.

این رویداد می تواند برای همه مخاطبان اعم از مردم عادی و هنرمندان دارای جذابیت هایی باشد که آنها را به بازدید از این اتفاق هنری ترغیب کند، اما برگزاری آن در برج میلاد آن هم در قسمت پارکینگ جنوبی آن که شرایط بسیار دشوارتری را برای رفت و آمد علاقه مندان ایجاد می کند، یکی از موانع برای بازدید علاقه مندان را به وجود آورده است که امید است در دوره های آتی نسبت به این موضوع توجه بیشتری شود.

ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران تا 15 مهرماه در برج میلاد برپاست.