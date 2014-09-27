به گزارش خبرگزاری مهر، میثم برون، قائم مقام سازمان زیباسازی شهرداری اهواز پس از بازدید از سمپوزیوم مجسمه سازی تهران با اعلام این خبر گفت: شهرداری اهواز قصد دارد این سمپوزیوم مجسمه سازی با متریال سنگ را با هدف آشنایی مردم با مفهوم هنر در محیط های شهری برگزار کند.
قائم مقام زیباسازی اهواز درباره برگزاری سمپوزیوم مجسمهسازی اهواز افزود: معتقدیم پارک ایزه در وسط رود کارون جای مناسبی برای این کار است، ولی قطعاً باید این موضوع از جنبههای مختلف، خصوصاً زیست محیطی، بررسی شود.
برون در خصوص زمان برگزاری سمپوزیوم مجسمه در اهواز ذکر کرد: زمستان در اهواز زمان مطلوبی برای اجرای این طرح است. اگر این طرح در زمستان امسال برگزار شود قطعاً در سطح ملی برگزار میشود، چرا که هماهنگیهای بینالمللی یک پروسه یکساله است.
مجتبی پورعیدی، مسئول اداره حجم سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، در تکمیل این بحث اشاره کرد: مجسمهسازی در اهواز و استان خوزستان دارای قدمت تاریخی است و مردم این اقلیم فرهنگ تعامل با مجسمه و نگهداری از آن را به نوعی غریزی آموختهاند. در حال حاضر هدف اصلی ما این است که این هنر باستانی را در اهواز احیا کنیم.
پور عیدی در ادامه اضافه کرد: مدت زیادی بود که مجسمهسازی و المانهای شهری در اهواز در خاموشی به سر میبرد. از سال 88، که سازمان زیباسازی تأسیس شد، یکسری کار مناسبتی شامل تندیسها و سردیسهای شهدا نصب کردیم. از تندیس سرداران مختلف جنگ پردهبرداری شده است که تعدادی از آنها از جنس برنز در پل ورودی اهواز جانمایی شدهاند.
پورعیدی، در پاسخ به این سوال که جنگ چقدر در ساخت مجسمههای اهواز اثر گذاشته است، گفت: من معتقدم در فضاهای شهری باید از المانهای مخصوص آن فضا در جهت بومی کردن استفاده کرد و قطعاً جنگ اتفاقی بوده که نمیتوان آن را از فرهنگ این منطقه و حافظه مردم و هنرمندانش جدا کرد و به همین دلیل این مجسمه های مطمئناً حال و هوای جنگ نیز به خود خواهند گرفت.
ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران به همت سازمان زیباسازی شهر تهران از 23 شهریورماه تا 15 مهرماه در محوطه باز برج میلاد در حال برگزاری است.
هنرمندانی از ایران و آلبانی رکورد تراش سنگ را شکستند
حمزه حیدریفر هنرمند مجسمه ساز کشورمان با ثبت یک رکورد خیره کننده در تراش سنگ به همراه جنتی تاوانکسهیو از آلبانی اولین هنرمندان بخش اصلی ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران لقب گرفتند که روز گذشته پرداخت نهایی اثر خود را ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران آغاز کردند.
با گذشت 12 روز از آغاز این سمپوزیوم، روز جمعه این رویداد هنری پایتخت وارد فاز جدیدی از کار خود شد تا دو مجسمه حجیم چندین تنی در بخش اصلی توسط تیم جابهجایی از روی زمین بلند شده و برای پرداخت نهایی در حالت ایستاده قرار بگیرند.
مجسمهسازی با سنگ ساختی کاهنده دارد و مجسمهسازان برای رسیدن به طرح مورد نظرشان باید قسمتهای زاید سنگها را باربرداری کنند. حجم باربرداری بعضی از مجسمهها زیاد است و هنرمندان آن هنوز از باربرداری فارغ نشدند.
حمزه حیدریفر، ضمن بیان اینکه برای اولین بار است که در این ابعاد کار میکند و سرعتش در به اتمام رساندن کار نیز برای خودش جالب بوده، بیان کرد: من در طول ساخت این مجسمه به این نتیجه رسیدم که مهم نیست کار سنگ را در چه ابعادی انجام داده باشیم، مهم هدفمندی در کار است. من مجسمه کوچک زیاد ساخته بودم و در ساخت مجسمه بزرگ نیز دستیاری کرده بودم، اما هیچکس در کرمان به من اعتماد نکرد و در پیگیریهای بسیاری که کردم نتوانستم سفارش کار شهری بگیرم و امروز اینجا در این سمپوزیوم اولین نفری هستم که کارم را بیش از ده روز زودتر به پایان میرسانم.
با ورود سمپوزیوم مجسمهسازی تهران به فاز جدید و ایستاده قرار گرفتن برخی مجسمهها، بازدید از آنها برای عموم ملموستر شده و در کنار جنبه آموزشی که سمپوزیوم دارد میتوان از آثار به اتمام رسیده نیز دیدن کرد.
رقابت در ششمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران در دو بخش اصلی و دانشجویی در جریان است. این سمپوزیوم که از 23 شهریور کار خود را در محوطه جانبی برج میلاد آغاز کرده است در روزهای پایانی هفته دوم به مراحل پایانی باربرداری از سنگها و آغاز پرداخت نزدیک میشود.
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