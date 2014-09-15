برنامه چهارمین روز جشنواره فیلم و عکس همراه/ قباد شیوا جنگ را تصویر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه آتیلا پسیانی که با موبایل ساخته شده است روز 24 شهریور ساعت 19:45 در بخش نگاه هنرمند به نمایش گذاشته خواهد شد.



در همین بخش فیلم موبایلی «کوتاه» ساخته فاطمه معتمدآریا نیز در ساعت 21:40 اکران می شود. این دو هنرمند در پایان اکران فیلم هایشان به سوالات تماشاگران پاسخ می دهند.



طبق جدول نمایش فیلم ها در دومین روز جشنواره 14 فیلم راه یافته به بخش های رقابتی نیز به نمایش در خواهند آمد. در سانس 18.30 فیلم های «روز دیگر» ساخته کتایون حسینیان رودسری، «در دایره شهر» ساخته ساقی احتشام زاده، «بچه های

خاکستری» از سینا سماواتی یار، «180 ثانیه» ساخته هادی هاشم زاده، «مردانی که پیر بودن» از مرتضی موحدی، «برای آخرین بار، تهران» ساخته روزبه نبی پور و «طوفان تهران» از مجید مرادی به روی پرده می رود.



فیلم خارج از مسابقه با عنوان «در گذر زمان» ساخته مهدی رشوند نیز در این سانس به نمایش درخواهد آمد.



در سانس بعدی یعنی ساعت20.30 نیز فیلم های «پیرمرد و دریا» ساخته بهزاد عرب خلج، «هورنو» کار محمد جواد سعدی، «سه شنبه ها دوباره» از مرضیه بدرقه، «آش نذری» ساخته مهدی شاهسواری، «آهنگ درخواستی» ساخته نعیم بذرکار، «موبایل و

طوطی» کار محمد اسلامی و «یک روز، یک زندگی» ساخته نیلوفر رحیمی اکران می شود.

دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران تا 28 شهریور ماه 93 در سینما گالری ملت برپاست و عموم مخاطبان می توانند از ساعت 16 تا 22 از برنامه های جشنواره استفاده کنند.

فیلم موبایلی «بی صدا» از یک نوجوان 15 ساله



شایان فصیح زاده، نوجوان 15 ساله توانسته با فیلم موبایلی «بی صدا» جزو راه یافتگان بخش فیلم جشنواره قرار گیرد. شب گذشته اکران فیلم کوتاه موبایلی او در جشنواره فیلم و عکس همراه تهران با استقبال تماشاگران روبرو شد.

این نوجوان درباره انگیزه فیلم سازیش می گوید: از اینکه فیلمم توانسته توسط داورانی چون رخشان بنی اعتماد، کیانوش عیاری، مهرداد اسکویی و... دیده شود خیلی خوشحالم، فکر نمی کردم دیده شود به دلیل اینکه سنم کم است و بیشتر شرکت کنندگان فیلمسازان حرفه ای هستند. مطمئن بودم رقابت شدیدی وجود دارد.



فصیح زاده ادامه می دهد: وقتی فکر می کنم فیلم من در این سن توانسته در یکی از بهترین سالن های سینمایی (پردیس ملت) اکران شود به آینده فیلم سازی ام امیدوار می شوم.



فصیح زاده فیلم بی صدا را مدیون هومن سیدی می داند و می گوید: مطمئنا اگر او نبود این فیلم ساخته نمی شد. هومن سیدی با وجود مشغله کاری در مراحل ساخت فیلم کمکم کرد.



فیلم بی صدا داستان پسری را روایت می کند که در کودکی و در مدرسه اتفاق ناگواری برایش افتاده و در نوجوانی دچار مشکلاتی می شود.

قباد شیوا در جمع موبایلی‌ها

نشست خبری فیلم موبایلی «فیلمک» به کارگردانی قباد شیوا عصر روز یکشنبه در دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران برگزار شد.



پس از نمایش فیلم، نشست خبری این فیلم با حضور این هنرمند، مهدی آشنا دبیر بخش نگاه هنرمند و مهیار جوادی‌فر کارشناس سینما برگزار شد.



وی در ادامه با اشاره به موضوع فیلم موبایلی اش گفت: در این فیلم اتفاقات روزمره زندگی خودم و همچنین زندگی روزمره مردم منطقه ای را که در آن زندگی می کنم نشان دادم. در این منطقه هر روز این همه آدم به نام اسلام می میرند. همانطور که در فیلم نیز گفتم، من فکر می کنم که مردم دنیا به قهر خدا گرفتار شده اند.



این هنرمند همچنین خاطرنشان کرد: من عقیده دارم فیلمسازی با موبایل فکر بسیار خوبی است زیرا مردمی که عکاس و فیلمساز حرفه ای نیستند با این وسیله به آسانی فیلم می سازند و هنر خود را ثبت می کنند. در ادامه هنر و هنرمند در جامعه ما

افزایش پیدا می کند. شاید از طریق گسترش هنر، خداوند مردمی که سر یکدیگر را می برند، ببخشد.



وی در پاسخ به چرایی استفاده از آهنگ معروف فارل ویلیامز به نام «خوشحالم» روی صحنه های جنگ و خشونت در منطقه خاورمیانه گفت: زیر با این آهنگ شاد شاهد رقص مرگ بودید. من پس از اینکه این آهنگ انگلیسی شادبودنش را می خواند با همین زبان خطاب به آنها گفتم ، درست است که شما شاد هستید اما آیا از دیگر مردم دنیا در دیگر نیم کره زمین خبر دارید؟ آیا آنها نباید شاد باشند؟



مهدی آشنا دبیر بخش نگاه هنرمند در ادامه این نشست خبری گفت: آقای شیوا آموزگار سه نسل بود. زمانی که من این فیلم و صحنه های خشونت آمیز جنایات در منطقه را که به مردم تحمیل می شود دیدم به یاد آوردم که آنقدر تلخ بوده است که حتی صدا و سیما نیز آن را نشان نداده است. اما بعد فکر کردم چنین صحنه هایی مثل داروست. با اینکه تلخ و دردناک است اما در ادامه نتیجه خوبی خواهد داشت که تفکر به چنین اتفاق هایی است.



