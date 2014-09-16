به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نمایش فیلم موبایلی «کوتاه» نشست خبری این فیلم با حضور فاطمه معتمد آریا بازیگر سینما و تئاتر کشور، مهدی آشنا دبیر بخش نگاه هنرمند و مهیار جوادی فر منتقد و نویسنده سینما و تئاتر برگزار شد.

معتمد آریا که نخستین فیلم موبایلی خود را ساخته در این باره گفت: چند ماه پیش از برگزاری این جشنواره بود که قرار شد فیلم مورد نظر را بسازم اما به واسطه گرفتاری ها عملا تا چند روز قبل از افتتاح جشنواره ساخت را آغاز نگردم.

معتمد آریا در ادامه این نشست افزود: با نگاه خوبی که به اطراف خودم داشتم تصمیم گرفتم تا این فیلم را با موضوع عکس هایی که دارم بسازم. به دلیل کمبود زمان فیلم را با عجله ساختم. اسم فیلم پیش از ساختن، «کوتاه» انتخاب شد به همین دلیل تصمیم گرفتم تا مضمون آن با نامش هماهنگی داشته باشد. نگاه من در این فیلم به کوتاهی زندگی است.

این بازیگر سینما تصریح کرد: در انتهای فیلم تصمیم گرفتم از قابلیت تصویربرداری زیر آب موبایل هم استفاده کنم.

دوازده فیلم برتر جشنواره مقدونیه برپرده سینما ملت

روز سه شنبه 25 شهریورماه جاری فیلم‌های برتر جشنواره مقدونیه در ادامه تفاهمنامه مشترک تبادل آثار برتر دو جشنواره همراه تهران و جشنواره فیلم های موبایلی مقدونیه ساعت 16 برای بازدیدکنندگان از جشنواره پخش می شود.

این تفاهمنامه به منظور همکاری متقابل برای خلق فرصت، شناخت و درک هنر و فرهنگ دو کشور ایران و مقدونیه بسته شده است و طبق آن آثار برگزیده هر جشنواره در جشنواره دیگر به نمایش در می آیند.

تبادل فعالیت های آموزشی و پژوهشی و انعکاس اخبار و رویدادها و اعلانات هر جشنواره در جشنواره دیگر از جمله توافقات این تفاهمنامه است.

برنامه های پنجمین روز جشنواره فیلم و عکس همراه تهران

سه شنبه 25 شهریور ماه سال جاری فیلم موبایلی «مام هستیم» ساخته لیلی رشیدی در ساعت 21:40 و «صدای زندگی؟» کار فرهاد آییش، ساعت 19:45 در پردیس ملت تهران اکران می شود.

پس از نمایش این آثار فرهاد آییش و لیلی رشیدی با حضور در جمع مخاطبان به پرسش آنها درباره تجربه فیلم سازی با موبایل پاسخ می دهند.

طبق جدول نمایش فیلم ها در پنجمین روز جشنواره شش فیلم راه یافته به بخش های رقابتی نیز به نمایش در خواهند آمد. در سانس 18.30 روز سه شنبه فیلم های «زندگی آبگوشتی» ساخته سید علی سجادی، «جستجو» ساخته مرتضی علیزاده پیرکوهی، «اینجا تهران است...» از فرشته طاهری، «labirent» ساخته علی خوانساری و «گوش هایی برای نشنیدن» از علی نجفیان به روی پرده می رود.

سانس دوم نمایش آثار که هر روز راس ساعت 20:30 آغاز می شود، سه شنبه برگزار نخواهد شد.