به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه حرفهای کتاب و رسانه در جهان، هر سال در ماه اکتبر (مهرماه) برگزار میشود. این رویداد فرهنگی فرصتی برای آشنایی با تازههای نشر، دسترسی به اخبار جدید، کسب تجربه، توسعه و کشف نوآوریها، برنامهریزی، گفتگو، آموختن درباره فناوریها، آشنایی با ایدههای نو، برقراری ارتباط با مشتریان جدید و یافتن الگوها و شیوههای جدید کاری در حوزه نشر و رسانه قلمداد میشود.
این نمایشگاه هر ساله به طور میانگین با حضور بیش از 100 کشور و 7300 شرکتکننده، میزبان حدود 280 هزار بازدیدکننده خواهد بود. در این نمایشگاه بیش از 3400 همایش و رویداد مختلف برپا میشود و حدود 9 هزار روزنامهنگار به پوشش خبرهای آن میپردازند. دوره شصت و ششم نمایشگاه مذکور هم رسماً با برگزاری آئین افتتاحیه در روز 7 اکتبر (15 مهر) آغاز به کار میکند و تا 12 اکتبر (20 مهر) دایر است.
مطابق برنامه اعلام شده، در این مراسم به ترتیب «هاینریش روته مولر» رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان، «یورگن بوس» رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، «پیتر فلدمن»، شهردار فرانکفورت، «وولکر بوفر»، نخست وزیر ایالت هسه آلمان، «سوفی اُکسانن» و «پاسی سالبرگ»، به ترتیب به عنوان نویسنده و کارشناس آموزشی از فنلاند و به نمایندگی از کشور مهمان ویژه، «والتر اشتاین مایر»، وزیر امور خارجه آلمان و «سائولی نینیستو»، رئیس جمهور فنلاند، سخنرانی میکنند.
چرا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت میکنیم و چه کسانی به این نمایشگاه میآیند؟
ملاقات با دست اندرکاران صنعت نشر جهان در یک مکان، کشف فرصتهای تازه در حوزههای گوناگون نشر، آشنایی با شیوههای نوین و جریانهای تازه در صنعت نشر، کسب آگاهی درباره محصولات و آشنایی فنون تازه برای کسب موفقیتهای حرفهای، شرکت در برنامههای آموزش حرفهای و آکادمیک، ارتباط با افراد جدید و توسعه ارتباطات حرفهای، آگاهی از تازههای بازار نشر و رسانه در جهان، آشنایی با امکانات و فرصتهای بازار نشر و رسانه میهمان ویژه نمایشگاه، از دلایل چرایی شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت میتواند باشد.
شرکت کنندگان در نمایشگاه فرانکفورت به 4 دسته تقسیم میشوند: غرفه داران: به طور متوسط 7500 غرفه از 111 کشور در نمایشگاه برپا خواهد شد. آژانسهای ادبی: که برای مبادله حق نشر آثار (کتاب، تصویر، ترجمه، فیلمنامه و ... ) در نمایشگاه حاضر میشوند و در طبقه همکف سالن 6 مستقر هستند.
بازدیدکنندهها: این گروه شامل نویسندگان، تصویرگران، مترجمان، کتابفروشان و سایر ناشران و عوامل فرهنگی اقتصادی صنعت نشر هستند که برای بازدید، مذاکره و ملاقات به نمایشگاه میآیند و تعداد آنها بیش از 280 هزار نفر برآورد میشود. روزنامه نگاران: هر ساله بیش از 11000 خبرنگار و روزنامه نگار از 111 کشور برای پوشش خبری در نمایشگاه حاضر میشوند. در ایام برپایی نمایشگاه فعالیتهای گوناگونی برای برآوردن نیاز افراد مختلف انجام میشود. هر یک از این فعالیتها در مرکز و محل خاصی از نمایشگاه برگزار میشود.
مرکز کتابفروشان: محل اصل ملاقات با فروشندگان بین المللی کتاب است که تقریبا 16 درصد کل بازدید کنندگان از نمایشگاه را تشکیل میدهند. کتابفروشان، پس از ناشران، بیشترین بازدید کنندگان از نمایشگاه هستند. راهکارهای چاپ و نشر، اقلام نایاب، اقلام غیرکتابی، چاپهای ویژه و ... در این سالن عرضه میشوند.
این مرکز خدمات زیر را به کتابفروشان شرکت کننده ارایه میکند: برگزاری جلسات آموزشی و کارآموزی ویژه کتابفروشان، ارایه غرفههای مختلف ویترین کتابفروشی، برگزاری مسابقه، تخصیص میزهای ویژه برای مذاکرات حرفهای بین کتابفروشان، ارایه کاتالوگ نمایشگاه و راهنمای جیبی رایگان و کمک به برگزاری سفرهای گروهی در روزهای پایانی نمایشگاه.
سالن ویژه آژانسهای ادبی: محل ملاقات و مذاکرات آژانسهای ادبی یا نمایندگان فروش حق نشر ناشران (Scots) جهت خرید یا فروش کپی رایت کتاب، فیلم و دیگر محصولات نشر و رسانه است. ورود به این سالن و ملاقات با آژانسهای ادبی فقط با قرار قبلی امکانپذیر است و در آن آژانسهای ادبی کشورهای مختلف با اجاره میز و ملاقات با ناشران و عوامل نشر بینالمللی، به مبادله و خرید و فروش حق نشر آثار میپردازند.
مرکز ویژه تصویر سازی و عکاسی: محل ملاقات تصویرگران با نویسندگان و شرکتهای انتشاراتی است.
مرکز ترجمه و ادبیات: محل دیدار مترجمان با نویسندگان، ناشران و دیگر عوامل نشر است.
مرکز کتابخانههای بین المللی: این بخش ویژه کتابداران و شرکتهای ارایه کننده خدمات به کتابخانههاست و معمولا حاوی اطلاعات تخصصی کتب دانشگاهی و آموزشی خواهد بود.
مرکز تجارت و رسانه: این بخش ویژه نشر الکترونیک است.
مرکز تبادل رایت فیلم و رسانه (فضای باز نمایشگاه): محل دیدار و مذاکره اهالی سینما با فیلمنامه نویسان و ناشران جهت همکاریهای فیمابین، به ویژه اقتباس فیلمنامه از ادبیات است.
سالن آشپزی و سرگرمی: این سالن ویژه نمایش و معرفی کتابهای آشپزی، نوشیدنیها، دکوراسیون و تفریح است. در این سالن علاوه بر نمایش کتاب، برنامههای متنوع دیگری اجرا میشود.
تالارهای گفتگو (Forums): تالارهای مهم نمایشگاه عبارتند از: تالار کتابهای شنیداری و کتابهای داستانی، تالار آموزش، تالار گفتگو، تالار کتاب کودکان و تالار تولید در نشر.
میهمان افتخاری
از سال 1976 میلادی، این نمایشگاه به طور سالانه یک کشور را به عنوان مهمان برگزیده سال انتخاب و بازار کتاب، ادبیات و فرهنگ آن کشور را به حاضران معرفی میکند و این کشور یا منطقه، میهمان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت میشود و در این فرصت به معرفی قابلیتهای صنعت نشر، کتاب و سایر ظرفیتهای فرهنگی کشور خود میپردازد. میهمان افتخاری سال جاری نمایشگاه کشور فنلاند است.
کلیک کنید و نقشه نمایشگاه را ببینید
برای دیدن نقشه جامع سالنها و غرفههای نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت 2014 میتوانید روی نقشه زیر کلیک کرده و با انتخاب سالن و بخش مورد نظر، اطلاعات لازم را دریافت کنید. برای دیدن نقشه اینجا را کلیک کنید. سالن 5.0 و 3.0 و 4.2 از جمله سالنهایی است که ایران در آنجا غرفه دارد.
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