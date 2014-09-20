به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عناوین کتاب‌های منتخب جهت ارائه در غرفه ایران در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت را اعلام کرد. فهرست مذکور که اینجا قابل مشاهده است، شامل عناوین 190 کتاب از کتاب‌های ناشران ایرانی است.

امسال غرفه ایران در این نمایشگاه، با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و برپا خواهد شد و بر اساس توافق این دو نهاد، وظیفه انتخاب و عرضه آثار ناشران سراسر کشور به اتحادیه مذکور محول شده است.

طبق این توافق، کارهایی مانند ارسال کتاب‌های انتخاب‌شده ناشران به نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایش و عرضه کتب در این نمایشگاه، درج مشخصات فارسی و چکیده انگلیسی عناوین منتخب در کاتالوگ کتاب‌های ایرانی عرضه شده در نمایشگاه، ارائه اطلاعات شناسنامه‌ای و چکیده آنها به بازدیدکنندگان تجاری و ناشران بین‌المللی و آژانس‌های خرید و فروش رایت در صورت تمایل ناشر و پذیرش تفویض وکالت در فروش رایت کتاب‌ها به اتحادیه تا مرحله امضای قرارداد، به عنوان خدماتی که در این راستا به ناشران ارائه می‌شود، همگی رایگان خواهد بود.

به همین منظور اواسط تیرماه گذشته فراخوانی از طرف اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران منتشر شد و متعاقب آن، ناشران از تمامی استان‌های کشور کتاب‌های خود را جهت حضور به این اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ارسال کردند.

بنا بر اعلام این اتحادیه، پس از جمع‌آوری تمامی کتاب‌های دریافتی که شامل 850 عنوان از 63 ناشر بوده است، کارشناسان حوزه‌های مختلف بر اساس ضوابطی از پیش تعیین شده کتاب‌ها را بررسی و نهایتا 190 عنوان کتاب را از مجموع کتاب‌های دریافتی برای نمایش در غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت انتخاب کرده‌اند.

اما واقعاً شاخص‌های انتخاب کتاب‌های ناشران ایرانی برای عرضه در شصت و ششمین نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت چه چه بوده است؟ اتحادیه ناشران در اطلاعیه مربوط به اعلام این عناوین، اشاره‌ای مختصری به این موضوع کرده است؛ «از جمله مهمترین شاخصه‌های لازم جهت انتخاب کتاب توسط کارشناسان این نکته بود که آیا کتاب مورد نظر جذابیت کافی برای ارائه در بازار جهانی را دارا است؟»

اما معیارها و ملاک‌های این انتخاب همچنان محل بحث است. محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این باره بر این مسئله تاکید دارد که انتخاب این عناوین توسط «خبرگان این حوزه که از سوی اتحادیه دعوت شده‌اند» انجام شده است.

وی ویژگی‌های عمومی این کتاب‌ها را اینگونه اعلام می‌کند: 1- تألیفی باشند 2- در پنج سال گذشته منتشر شده باشند 3- به شکل قانونی در ایران منتشر شده باشند 4- اولویت با کتاب‌هایی است که به زبان‌های دیگر ترجمه شده باشند 5- ترجیحاً باید کتاب‌هایی با موضوع فرهنگ و ادب، ادبیات داستانی و تاریخ و دین باشند 6- اولویت با کتاب‌هایی است که در جشنواره‌های رسمی داخلی و بین‌المللی صاحب امتیاز و برگزیده شده باشند.

این مقام مسئول در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با بیان اینکه این اتحادیه، نمایندگی آن دسته از ناشران و نویسندگانی را بر عهده دارد که به صورت مستقل در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنند، بار دیگر تاکید کرد که فهرست منتشرشده از بین کتاب‌هایی که ناشران از سراسر کشور به اتحادیه ارسال کرده‌اند، استخراج شده و دست هیئت کارشناسی اتحادیه برای انتخاب بهترین کتاب‌ها که شانس و بخت فروش رایت و مبادله آن را در نمایشگاه معتبری مثل فرانکفورت داشته باشند، تنها در همین محدوده، باز بوده است.