خوشحال خواهیم شد ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت باشد

یورگن بوس رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به این نمایشگاه و در پاسخ به این سوال که «شما اخیراً نسبت به انتخاب ایران به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دوره های آتی تمایل نشان داده اید. این مسئله مشخصاً در چه مرحله ای قرار دارد؟» گفت: اجازه بدهید سوء تفاهم ها را البته اگر به وجود آمده است، برطرف کنم؛ یک روزنامه نگار از من در این باره سوال کرد و من هم گفتم اگر این اتفاق بیفتد، بسیار اتفاق خوبی خواهد بود. با این حال تا این لحظه هیچکس چنین تقاضایی را به صورت عملی و در قالب یک اقدام به ما ارائه نکرده است.

وی در عین حال تاکید کرد: ما خیلی خوشحال خواهیم شد اگر ایران چنین قدمی را به صورت جدی بردارد و در همین راستا، قرار است آقای شهرام نیا (قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران) فردا بیایند دفتر من تا در این زمینه با یکدیگر صحبت کنیم.

رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت سپس گفت: مهمان ویژه شدن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت البته به هیچ عنوان کار ساده ای نیست و بلکه باید بگویم کار بسیار سختی است و نیرو و انرژی های زیادی باید برای آن صرف شود. خیلی کارها باید انجام داد و خیلی موارد باید آماده و مهیا شود تا یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه انتخاب و معرفی شود. به ویژه در خصوص بحث ترجمه یکسری کتاب های ایرانی، باید تلاش های بسیار زیادی صورت گیرد.

یورگن بوس همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که نظر او را درباره کم و کیف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قیاس با نمایشگاه کتاب فرانکفورت جویا شد، تاکید کرد: از آخرین باری که به نمایشگاه کتاب تهران آمده ام، 15 سال می گذرد ولی از همکارانم که هر سال به آنجا می روند، درباره این نمایشگاه خبر گرفته ام و شنیده ام که نمایشگاه بسیار زنده ای است و خیلی از ناشران می توانند با همدیگر و رو در رو درباره مسائلی که برایشان اهمیت دارد، صحبت کنند.

وی به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اعتصاب کارگران مترو در شهر فرانکفورت مشکلاتی را هم برای برپایی این دوره نمایشگاه به وجود آورد؟ گفت: این اعتصاب قبل از اینکه این نمایشگاه شروع شود، تمام شد ولی از اینکه مشکلی برای نمایشگاه به وجود آورده باشد، چیزی نشنیده ام.