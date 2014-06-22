دعوت از ناشران ایرانی برای حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان مربوطه آمده است: به اطلاع کلیه اتحادیهها، انجمنها، آژانسهای ادبی، ناشران، مولفان و اهالی قلم علاقهمند به حضور در شصت و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت میرساند که موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران با همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در نظر دارد در این دوره از نمایشگاه، نسبت به اختصاص فضایی مناسب و مجزا به واجدین شرایط علاقمند در غرفه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
همچنین نویسندگان و ناشرانی که دارای آثار فاخر و متناسب با عرضه در بازارهای جهانی هستند اما آمادگی حضور مستقیم در این رویداد را ندارند، میتوانند نمونه اثر و متن کامل ترجمه شده و یا چکیده آن را به زبانهای غیرفارسی به نشانی دبیرخانه نمایشگاه به نشانی خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، ساختمان 1080 موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، طبقه چهارم، بخش نمایشگاههای خارجی ارسال کنند.
طبق اعلام فراخوان حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2014، آثار رسیده پس از بررسی در بخش عمومی این نمایشگاه، به نمایش گذاشته میشود.
نظر شما