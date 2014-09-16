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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۰:۴۹

والیبال قهرمانی جهان - لهستان؛

تیم ملی ایران با پیروزی برابر آلمان صعود می‌کند/ فرانسه در خدمت شاگردان کواچ

تیم ملی ایران با پیروزی برابر آلمان صعود می‌کند/ فرانسه در خدمت شاگردان کواچ

مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان با پیروزی تیم ملی فرانسه برابر آلمان آغاز شد. با نتیجه‌ای که به دست آمد کار صعود تیم ایران آسان‌تر شد چرا که در صورت پیروزی برابر ژرمن‌ها در جدال چهارشنبه شب صعود خود را به مرحله نیمه نهایی این مسابقات مسجل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان سه‌شنبه شب در لهستان آغاز شد که از گروه G این مسابقات تیم فرانسه برابر آلمان به میدان رفت و در سه ست متوالی این تیم را شکست داد. خروس‌ها در این بازی هم مقتدارنه ظاهر شدند و برابر ژرمن‌ها به ترتیب با امتیازات 25 بر 15، 26 بر 24 و 25 بر 22 برنده شدند.

بدین ترتیب راه صعود تیم ملی ایران به جمع چهار تیم برتر جهان هموارتر شد. تیم کشورمان ساعت 22:55 روز چهارشنبه برابر آلمان قرار می‌گیرد و در صورتی که این تیم را ببرد قبل از بازی روز پنجشنبه برابر فرانسه صعودش را به مرحله نیمه نهایی مسجل می‌کند و آلمان از گردونه مسابقات حذف خواهد شد.

کد مطلب 2371892

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