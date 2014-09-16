به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان سه‌شنبه شب در لهستان آغاز شد که از گروه G این مسابقات تیم فرانسه برابر آلمان به میدان رفت و در سه ست متوالی این تیم را شکست داد. خروس‌ها در این بازی هم مقتدارنه ظاهر شدند و برابر ژرمن‌ها به ترتیب با امتیازات 25 بر 15، 26 بر 24 و 25 بر 22 برنده شدند.

بدین ترتیب راه صعود تیم ملی ایران به جمع چهار تیم برتر جهان هموارتر شد. تیم کشورمان ساعت 22:55 روز چهارشنبه برابر آلمان قرار می‌گیرد و در صورتی که این تیم را ببرد قبل از بازی روز پنجشنبه برابر فرانسه صعودش را به مرحله نیمه نهایی مسجل می‌کند و آلمان از گردونه مسابقات حذف خواهد شد.