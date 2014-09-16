به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس خبری کاپیتان‌ها و مربیان سه تیم فرانسه، آلمان و ایران با حضور جمعی از خبرنگاران لهستانی و خارجی در هتل آنجلو شهر کاتوویسا برگزار شد. در آغاز این جلسه ابتدا کاپیتان‌ها و مربیان تیمها به پرسش‌های برگزارکننده مراسم پاسخ دادند و سپس نوبت به سئوالات خبرنگاران رسید تا سئوالات خود را از کاپیتان‌ها و مربیان سه تیم بپرسند.

ابتدا از کاپیتان فرانسه، بنژامین تونیوتی پرسیده شد آیا برای شما سورپرایز بود که به عنوان سرگروه به مرحله سوم راه پیدا کنید که وی پاسخ داد: بله. سورپرایز بود. ما در مرحله اول در گروه سختی قرار داشتیم و برای نتیجه گرفتن باید مبارزه می‌کردیم و شاداب والیبال بازی می‌کردیم. خوشبختانه موفق هم شدیم و در مرحله دوم هم توانستیم ادامه دهنده راه‌مان در مرحله اول باشیم. حالا آمده‌ایم که باز هم به موفقیت‌مان ادامه بدهیم. ما آماده مبارزه‌ایم.

سپس از سرمربی فرانسه، لوران تیلی پرسیده شد آیا شما از نتیجه بازی با لهستان راضی هستید که توانستید دو ست را با برخی با بازیکنان تعویضی‌تان ببرید؟. وی در پاسخ یادآور شد: بله. برای ما مهم بود که یک امتیاز از لهستان بگیریم تا سرگروه شویم. بازیکنان‌مان در این مدت خسته شده بودند و احتمال آسیا دیدگی‌شان می‌رفت. برای همین به دیگر بازیکنان میدان دادم که آنها هم تا آخرین لحظه مبارزه کردند. فکر می‌کنم حالا اینجا بازی‌های خیلی خوبی را شاهد خواهیم بود. در انتظار بازی‌های درجه یک از ایران، فرانسه و آلمان باشید.

از کاپیتان آلمان پرسیده شد: آیا خوشحالید که سه هفته است فقط در کشهر کاتوویسا مسابقه می‌دهید؟ یوخن شاپس نیز در پاسخ گفت: بله. اینجا جوِ خوبی دارد و مطمئنم بازی‌های خوبی هم خواهیم دید.

سپس همین سئوال از سرمربی المان پرسیده شد که ویتال هینن با شوخ طبعی گفت: راستش من اول باید به فرانسه و ایران خوشامد بگویم. چون اینجا دیگر خانه‌مان شده و ما از اول مسابقات تا حالا همه بازی‌های خودمان را اینجا برگزار کرده‌ایم. از طرف دیگر من باید بگویم که از قرعه‌کشی مرحله سوم غافلگیر شدم. چون فکر می‌کردم ما به عنوان تیم سوم گروه باید به شهر غوچ برویم و با لهستان بازی کنیم ولی شرایط قرعه کشی تغییر کرد و ما در آخرین ساعات دیشب متوجه شدیم که باید در همین شهر بمانیم. قرعه خوبی داریم. واقعا از این قرعه ممنونم.



در ادامه از سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پرسیده شد: آیا شانس دیدن یا پیگیری بازی آمریکا - آرژانتین که نتیجه‌اش به سود شما تمام شد را داشتید؟ وی نیز بیان کرد: خیر. ما آن را بازی ندیدیم. چون خودمان با صربستان بازی داشتیم. ولی نتیجه آن بازی را دنبال می‌کردیم. فقط ست پنجم را در لحظه‌های پایانی اش توانستیم ببینیم. همینجا هم می‌خواهم از تیم آرژانتین تشکر کنم که با حداکثر توانش مقابل آمریکا بازی کرد.

سپس از اسلوبودان کواچ، سرمربی ایران پرسیده شد: آیا شما خوش شانس بودید که به مرحله سوم راه یافتید؟ سرمربی تیم ایران جواب داد: فقط خوش شانس بودن ملاک نیست. ما بازی‌های خیلی خوبی در این تورنمنت انجام دادیم. ایتالیا و آمریکا را شکست دادیم و با ارائه بازی‌های خوب به جایی رسیدیم که یک نتیجه هم کمک حال‌مان شد. خودمان خیلی تلاش کردیم که بهترین بازی‌مان را انجام بدهیم. ایران تیم بسیار خوبی است که حالا می‌خواهد راهش را در مرحله سوم هم ادامه بدهد و نتیجه بگیرد.

با پایان یافتن سئوالات برگزارکننده کنفرانس خبری، نوبت به سئوالات خبرنگاران رسید. اولین سئوال از سعید معروف پرسیده شد:" از اینکه برای بار اول در جمع تیم‌های برتر مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفته‌اید، چه احساسی دارید؟

معروف گفت: احساس شگفتی می‌کنم. وقتی ما چند ماه پیش به جمع چهار تیم برتر لیگ جهانی راه پیدا کردیم، بعضی از خبرنگاران گفتند صعود به چهار تیم لیگ جهانی آسان است. بلکه این مسابقات قهرمانی جهان است که صعود به جمع تیم‌های برترش بسیار مهم و دشوار است. خب ما الآن در جمع بهترین‌های مسابقات جهانی هستیم و تا اینجا هم نمایش خیلی خوبی داشته و به همه نشان داده‌ایم که شایستگی قرار گرفتن در میان بهترین تیم‌های جهان را داریم.

سپس از مربیان تیم‌های آلمان و فرانسه پرسیده شد که با توجه به همگروه بودن دو تیم در لیگ جهانی 2014 شرایط چند ماه پیش را با الان چطور مقایسه می‌کنند؟

سرمربی آلمان گفت: ما الان نسبت به لیگ جهانی نیمی از ترکیب‌مان تغییر کرده. چون در آن مسابقات به جوان‌ها بازی دادیم.

سرمربی فرانسه هم بیان کرد: ما روز به روز تغییر می‌کنیم. چون تیم جوانی هستیم که تازه در حال ساختن روح مبارزه، تاکتیک و تیم بودن هستیم. من هم از لیگ جهانی برای ساختن تیم و آزمایش برخی تغییرات استفاده کردم.

در ادامه از هر سه سرمربی پرسیده شد: مهمترین راهی که توسط آن روی تیم مقابل مطالعه می‌کنید، چیست؟

سرمربی فرانسه پاسخ داد: از طریق آنالیزورهایم. به آنها اعتماد کامل دارم.



سرمربی آلمان باز هم با شوخ طبعی گفت: من عاشق والیبال تماشا کردن هستم! گاهی کنار زمین که مربیگری می‌کنم، با آی پد خودم بازی دیگری را هم تماشا می‌کنم! فکر کنم باید بروم یک آی پد دیگر هم بخرم تا وقتی دو بازی همزمان برگزار می‌شود، بتوانم هر دو را پیگیری کنم.! البته گذشته از شوخی اینها علاقه من است. ربطی به مطالعه روی حریف ندارد.



کواچ هم با اشاره به اینکه تماشای والیبال را دوست دارد ولی این همیشه ممکن نیست، گفت: ما در مرحله اول با فرانسه بازی کرده‌ایم و با بازی این تیم آشنا هستیم. بازی‌های آلمان را هم به خصوص برابر برزیل و یکی دو تیم دیگر دیده‌ایم. پله پله پیش می‌رویم تا به هدف‌مان برسیم.

همچنین از سرمربی تیم ملی ایران پرسیده شد: آیا صعود شما از گروهی که لهستان هم در آن بود، سورپرایز نبود؟ کواچ با لبخند گفت: شما لهستانی‌ها یادتان باشد که همین امسال در لیگ جهانی دو بار در تهران به ما باخته‌اید. ما در لیگ جهانی هم از گروه سختی بالا رفتیم و بعد هم برزیل و روسیه را پیش رو داشتیم که توانستیم به نیمه نهایی برسیم. در این مسابقات هم از گروه سختی به نتایج خیلی خوبی رسیدیم و صعود کردیم. نه، اصلا سورپرایز نیست. ما والیبال خیلی خوبی را به نمایش می‌گذاریم و سعی مان این است که از این مرحله به بعد هم بهترین نمایش خود را داشته باشیم.



در ادامه از کاپیتان‌های فرانسه و ایران پرسیده شد: صادقانه بگویید از اینکه با برزیل و روسیه همگروه نشده‌اید، خوشحالید؟ بنژامین تونیوتی کاپیتان فرانسه گفت: ما چون سرگروه بودیم، اصلا به برزیل نمی‌خوردیم. ولی از همگروه نشدن با روسیه خوشحالم. چون به نظرم روسیه بهترین تیم حال حاضر جهان است که در دو سال گذشته همه مسابقاتش را برده است. اما این را هم بگویم که ما اینجا هم کار سختی را پیش رو داریم. ایران و آلمان دو تیم خیلی خوب هستند که ما در برابرشان اصلا بازی‌های آسانی نخواهیم داشت.

سعید معروف؛ کاپیتان مردان والیبال ایران نیز در پاسخ به این سئوال گفت: البته که برزیل و روسیه تیم‌های خیلی خوبی هستند ولی ما الآن با فرانسه و آلمان بازی داریم که هر دو از تیم‌های بسیار خوب این مسابقات هستند. ما در مرحله اول به فرانسه باخته‌ایم و همچنین سال گذشته در لیگ جهانی در تهران یک بار به آلمان باختیم. کار سختی را تا رسیدن به جمع چهار تیم برتر مسابقات داریم ولی تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا با ارائه بهترین نمایش خود، موفق بشویم و نتیجه بگیریم.

در پایان این کنفرانس یک خبرنگار لهستانی از کواچ درباره اوضاع و احوال والیبال در ایران پرسید که سرمربی تیم ملی کشورمان پاسخ داد: در ایران مردم والیبال را دوست دارند. فدراسیون ایران هم برای آینده، سخت کار می‌کند. الان نوجوانان ایران بدون حتی یک ست باخته قهرمان آسیا شده‌اند. در کل می‌توانم بگویم عملکرد چند ساله والیبال در ایران مثبت بوده و نتیجه‌ها با شما حرف می‌زنند. به نظر من والیبال مثل لهستان، ورزش اول ایران هم هست که همه با آن آشنا هستند و درباره آن حرف می‌زنند. نتایج را پیگیری می‌کنند و طرفدارش شده‌اند. البته اگر بیشتر و بهتر می‌خواهید درباره والیبال ایران بدانید، من میکروفون را به کاپیتانم می‌دهم تا برای شما بیشتر توضیح بدهد»



در همین لحظه کواچ میکروفن را به معروف سپرد تا او بیشتر درباره والیبال ایران برای لهستانی‌ها بگوید. معروف گفت: واقعا نمی‌دانم چطور باید این همه مطلب را توضیح بدهم، فقط این را بگویم که ما در ده سال گذشته در رده‌های نوجوانان و جوانان آسیا و جهان صاحب مدال‌های مختلف شده‌ایم. از جمله مدال طلای نوجوانان جهان در مکزیک.

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته هم تیم بزرگسالان ایران با بازی‌های خوبی که به نمایش گذاشته، جایگاه این رشته را در جامعه تغییر داده است. الان والیبال یک ورزش مردمی است که همه نتایج آن را دنبال می‌کنند و همین هم انتظارات را از ما بالا می‌برد. چون همیشه از ما توقع پیروزی یا کسب مدال دارند. ما هم تمام تلاش مان را انجام می‌دهیم ولی خب هنوز نمی‌توانم بگویم که به تیم درجه یک دنیا تبدیل شده‌ایم. راه زیادی تا مقصد داریم و باید باز هم پیشرفت کنیم.