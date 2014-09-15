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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

والیبال قهرمانی جهان - لهستان؛

حال و هوای رختکن والیبال بعد از صعود/ از اشک‌های معروف تا فریاد نام ولاسکو

حال و هوای رختکن والیبال بعد از صعود/ از اشک‌های معروف تا فریاد نام ولاسکو

رختکن تیم ملی والیبال ایران بعد از مسجل شدن صعود این تیم به مرحله نهایی رقابتهای جهانی لهستان حال و هوای خاصی داشت. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بعد از برتری شگفت انگیز آرژانتین مقابل آمریکا برای دقایقی طولانی فقط اشک ریخت و سایر بازیکنان هم فقط فریاد می‌زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی شگفت‌آور تیم ملی والیبال آرژانتین برابر آمریکا و مسجل شدن صعود ایران به مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی جهان شور و شعف زیادی را در بین اعضای تیم ایران ایجاد کرده بود، طوری که در رختکن تیم ملی بازیکنان اشک شادی ریختند.

با وجود اینکه قرار بود جدال ایران با صربستان و آمریکا با آرژانتین همزمان انجام گیرد، تیم کشورمان خیلی زودتر برتری خود را تثیبت کرد و بازیکنان در راهروهای سالن و نیز رختکن پیگیر نتیجه دیدار والیبال آرژانتین با آمریکا شدند.

البته با کسب پانزدهمین امتیاز توسط شاگردان ولاسکو در ست پنجم جدال با آمریکا، بازیکنان ایران در راهروهای سالن مسابقه فریاد شادی سر دادند و بالا و پایین پریدند. کواچ هم که در گوشه‌ای دیگر نتیجه آن بازی را پیگیر بود مشت خود را گره کرد و فریاد خوشحالی سر داد.

اما در رختکن تیم ملی حال و هوای خاصی وجود داشت. سعید معروف روی یک صندلی کنار در ورودی رختکن نشست و برای دقایقی طولانی گریه می‌کرد. اشک‌های شادی فرهاد قائمی هم در گوشه‌ای دیگر از رختکن سرازیر شد.

سایر بازیکنان فقط فریاد می‌زدند و از خدا تشکر می‌کردند. در حالیکه همه مشغول شادی بودند، اشک‌های معروف تمام شدنی نبود تا اینکه موسوی او را از روی صندلی بلند کرد و به جمع سایر ملی‌پوشان برد. در این بین میلاد عبادی‌پور بلند فریاد زد: "دمت گرم ولاسکو"!

کد مطلب 2370589

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