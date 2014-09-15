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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرد؛

غفور "ماشین امتیاز گیری" تیم والیبال ایران

غفور "ماشین امتیاز گیری" تیم والیبال ایران

سایت فدراسیون جهانی والیبال از امیر غفور به عنوان ماشین امتیاز گیری تیم ملی ایران در رقابتهای جهانی نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه موفق شد با نتیجه 3 بر یک (27 بر 25، 22 بر 25، 25 بر 22، 25 بر 18) از سد صربستان بگذرد و راهی شش تیم پایانی رقابتهای جهانی شود.

سایت فدراسیون جهانی با عنوان "غفور بیرحم تیم ایران را به یک پیروزی کلیدی مقابل صربستان رساند" به استقبال این بازی رفته است.

این سایت در ادامه مطلب خود از امیر غفور که با 30 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان شد، به عنوان ماشین امتیاز گیری یاد کرده است.

سایت فدراسیون جهانی همچنین نوشته این دو تیم تا به حال 5 بار با هم بازی کرده‌اند که سهم ایران 3 پیروزی و دو شکست بوده است.  ایران در سال 1970 در نخستین بازی خود با یوگسلاوی با حساب 3 بر 2 شکست خورد.

مردان اسلوبودان کواچ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب مقابل تیم‌های آلمان و فرانسه به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 2370640

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