غفور "ماشین امتیاز گیری" تیم والیبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه موفق شد با نتیجه 3 بر یک (27 بر 25، 22 بر 25، 25 بر 22، 25 بر 18) از سد صربستان بگذرد و راهی شش تیم پایانی رقابتهای جهانی شود.

سایت فدراسیون جهانی با عنوان "غفور بیرحم تیم ایران را به یک پیروزی کلیدی مقابل صربستان رساند" به استقبال این بازی رفته است.

این سایت در ادامه مطلب خود از امیر غفور که با 30 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان شد، به عنوان ماشین امتیاز گیری یاد کرده است.

سایت فدراسیون جهانی همچنین نوشته این دو تیم تا به حال 5 بار با هم بازی کرده‌اند که سهم ایران 3 پیروزی و دو شکست بوده است. ایران در سال 1970 در نخستین بازی خود با یوگسلاوی با حساب 3 بر 2 شکست خورد.

مردان اسلوبودان کواچ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب مقابل تیم‌های آلمان و فرانسه به میدان خواهند رفت.