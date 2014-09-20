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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۳

تبعات یک شکست؛ وزیر اول اسکاتلند استعفا می دهد

تبعات یک شکست؛ وزیر اول اسکاتلند استعفا می دهد

شکست حزب ملی اسکاتلند در همه پرسی روز پنجشنبه موجب شده تا وزیر اول این کشور در اندیشه کناره گیری از سمت خود باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "الکس سالموند" وزیر اول و رئیس حزب ملی اسکاتلند، که تلاش زیادی را برای استقلال این کشور از انگلیس انجام داده بود در پی شکست در همه پرسی استقلال از سمت خود کنار می رود.

اسکاتلند روز 18 سپتامبر صحنه برگزاری همه پرسی کسب استقلال از انگلیس بود که نتیجه آن به نفع سلطنت طلبان تمام شد و مخالفان استقلال این کشور با رای 55 درصدی خود مانع تحقق رویای استقلال اسکاتلند شدند.

بر اساس این گزارش، تصمیم سالموند برای کناره گیری از این پست قطعی است و ظرف ساعات آینده وی تصمیم خود را بصورت رسمی اعلام می کند.

سالموند در اظهاراتی که پس از اعلام نتایج همه پرسی ایراد کرد عنوان داشت: هر چند در همه پرسی شکست خوردیم اما با این وجود همچنان اسکاتلند می تواند پیشتاز باشد.

با رای نیاوردن طرح استقلال اسکاتلند، زمامداران انگلیس نفس راحتی کشیدند چون در صورت تحقق استقلال این منطقه انگلیس از لحاظ اقتصادی و سیاسی با مشکلات زیادی مواجه می شد.

کد مطلب 2373307

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