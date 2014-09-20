رضایی به جمع 32 نفر صعود کرد، یعقوبیان حذف شد 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، نصرالله سجادی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و سیدمناف هاشمی، معاون مالی این وزارتخانه بعد از بازدید از رقابتهای تیراندازی در سالن مسابقات شمشیربازی اسلحه اپه حضور یافتند.

مسابقات شمشیربازی در اسلحه اپه در حالی از صبح امروز در جریان است که سجادی و هاشمی برای دیدن رقابتهای نمایندگان ایران به این سالن آمدند. مسئولان ورزشی ایران پیش از این نیز در مسابقات تیراندازی حاضر شده بودند.

البته دور مقدماتی مسابقات اسلحه اپه در حالی آغاز شد که علی یعقوبیان و محمد رضایی نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند. یعقوبیان در این مرحله با 5 باخت و یک برد از دور رقابتها کنار رفت.

عضو تیم ملی اپه ایران تنها یک پیروزی برابر نماینده مغولستان به دست آورد و سایر دیدارهای خود مقابل شمشیربازان قرقیزستان، قزاقستان،قطر، کره و ویتنام را واگذار کرد.

رضایی دیگر نماینده ایران در این اسلحه از دور مقدماتی صعود کرده و باید رقابت خود را در جدول 32 نفره ادامه بدهد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در شهر اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.