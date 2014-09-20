به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، عاقل حبیبیان روئینگ سوار تیم ملی ایران پس از عنوان سومی در مرحله مقدماتی روئینگ بازی‌های آسیایی گفت: رقابت خوبی بود. مربی‌ام از من خواسته بود کمتر به خودم فشار بیاورم. البته عنوان دوم و سومی هم خوب است چرا که سطح رقابتها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: انرژی‌ام را برای مرحله شانس مجدد گذاشته‌ام تا فینالیست شوم. فکر می‌کنم بتوانم این کار را انجام دهم و نگرانی از این بابت ندارم.

روئینگ سوار تیم ملی ایران همچنین گفت: هر چند رقبا بسیار آماده و سر سخت هستند ولی با تمام توان در مرحله شانس مجدد پارو می‌زنم و نمی‌خواهم به راحتی این فرصت را از دست بدهم.