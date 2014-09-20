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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

حبیبیان: انرژی‌ام را برای مرحله شانس مجدد گذاشتم

حبیبیان: انرژی‌ام را برای مرحله شانس مجدد گذاشتم

روئینگ‌سوار تیم ملی ایران پس از راهیابی به مرحله شانس مجدد بازی‌های آسیایی گفت: مربی‌ام از من خواست کمتر به خودم فشار بیاورم و انرژی‌ام را برای شانس مجدد بگذارم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، عاقل حبیبیان روئینگ سوار تیم ملی ایران پس از عنوان سومی در مرحله مقدماتی روئینگ بازی‌های آسیایی گفت: رقابت خوبی بود. مربی‌ام از من خواسته بود کمتر به خودم فشار بیاورم. البته عنوان دوم و سومی هم خوب است چرا که سطح رقابتها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: انرژی‌ام را برای مرحله شانس مجدد گذاشته‌ام تا فینالیست شوم. فکر می‌کنم بتوانم این کار را انجام دهم و نگرانی از این بابت ندارم.

روئینگ سوار تیم ملی ایران همچنین گفت: هر چند رقبا بسیار آماده و سر سخت هستند ولی با تمام توان در مرحله شانس مجدد پارو می‌زنم و نمی‌خواهم به راحتی این فرصت را از دست بدهم.

کد مطلب 2373369

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