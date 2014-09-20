به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، نشست هیات اجرایی OCA صبح روز جمعه با تشکر رئیس شورا از تمام عوامل برگزاری بازی‌های آسیایی اینچئون برگزار شد.

در این جلسه اعلام شد که کمیته برگزاری چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی که از 14 تا 23 نوامبر سال جاری میلادی به میزبانی پوکت تایلند برگزار می‌شود، در سازماندهی اولین دوره بازی‌های ساحلی جهان همکاری خواهد داشت. بازی‌های ساحلی جهان توسط انجمن کمیته‌های ملی المپیک (ANOC) برگزار می شود.

همچنین "شیخ احمد الفهد الصباح" رئیس شورای المپیک آسیا در جلسه هیات اجرایی از درخواست اندونزی نامزد میزبانی بازی‌های آسیایی 2019 برای برگزاری این بازی‌ها در سال 2018 خبر داد. اندونزی در سال 2019 درگیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

هانوی پایتخت ویتنام میزبان بازی‌های 2019 به خاطر مشکلات اقتصادی از میزبانی بازی‌ها انصراف داد و تصمیم گیری در مورد جایگزین این کشور در مجمع عمومی OCA فردا 29 شهریور انجام می‌شود.

علاقه سریلانکا به میزبانی بازی‌های آسیایی نوجوانان

در جلسه هیات اجرایی OCA از علاقه کشور سریلانکا به میزبانی بازی‌های آسیایی نوجوانان 2017 خبر داده شد. تصمیم گیری نهایی در این مورد هم به بررسی چند مورد اساسی از جمله ساخت و ساز استادیوم های جدید محول شد.

ترکمنستان میزبان بازی‌های آسیایی داخل سالن

عشق آباد ترکمنستان نیز به عنوان میزبان پنجمین دوره بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در سال 2017 معرفی شد. 63 تیم با اضافه شدن کمیته‌های ملی المپیک اقیانوسیه در این بازی‌ها حضور دارند که در 18 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند.

"یوکو آراکیدا" رئیس کمیته ورزشکاران OCA نیز از برگزاری دومین مجمع ورزشکاران آسیا در کویت خبر داد که در فصل بهار سال 1394 برگزار می‌شود.

جلسه بعدی هیات اجرایی OCA در حاشیه بازی‌های ساحلی پوکت تایلند برگزار می‌شود.





