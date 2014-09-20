به گزارش خبرگزاری مهر، اين مستر كلاسها كه از ارديبهشت‌ماه امسال در تهران برگزار شده، در سومين دوره خود به موضوع آموزش تحلیلی و تفسیری مایه‌های ابوعطا و بیات ترک (ردیف میرزا عبدالله ) اختصاص دارد.

اين كارگاهها در هر جلسه (6 ساعته) توسط موسسه فرهنگی - هنری نغمه حصار برگزار می شود. حمید متبسم اولین دوره این مستر کلاس را 30 اردیبهشت‌ماه برگزار كرد و به دنبال آن 14 و 15 مردادماه دومين دوره را كه به شیوه ها و تکنیک های نوازندگی و نیز مبانی آموزشی اختصاص داشت، برپا كرد.

اين نوازنده تار و سه تار كارگاه سوم خود را نيز مهرماه برگزار خواهد كرد كه علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88998301 تماس بگیرند.

همایون مرکب به تالار رودکی می آید

کنسرت «همایون مرکب» به سرپرستی طینوش بهرامی و خوانندگی حسین علیشاپور طی 2 شب در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود. در این کنسرت چند قطعه بی کلام و همچنین 5 تصنیف بر روی اشعاری از سعدی، عراقی، ملک الشعرای بهار و هوشنگ ابتهاج به آهنگسازی طینوش بهرامی برای علاقه مندان اجرا می شود.

کتایون ملک مطیعی سنتور، غلامرضا صدرالدینی تنبک، فرید مظفر زاده بم تار، امیر سیاوش پورنی، شهرام صارمی و احمد میرهاشمی کمانچه، نوا سلیمانی عود، سارا فطرس دف، نوازندگان این کنسرت هستند.

کنسرت «همایون مرکب» 30 و 31 شهریورماه، ساعت 20 در تالار رودکی اجرا می شود.

ارکستر «پاسارگارد» آثار بزرگان موسیقی را می نوازد

کنسرت ارکستر «پاسارگارد» به سرپرستی مهدی پناهی 29 شهریور و 1 مهرماه در تالار رودکی برگزار می شود. در این برنامه آثاری از فیلیپ تلمان، کنسرتو ویلا در سل ماژور، آنتونیو ویوالدی چهار فصل برای ویلن و ارکستر اجرا می شود.

افزون بر مهدی پناهی بعنوان رهبر ارکستر، مازیار ظهیرالدینی؛ سولیست ویولا، امین غفاریسولیست ویولن و مدیر ارکستر و مهدی جوان بخت؛ کنسرت مایستر سایر اعضاء گروه را تشکیل می دهند.

ارکستر «پاسارگارد» 29 شهریورماه و 1 مهرماه در تالار رودکی اجرا می شود و علاقمندان جهت تهیه بلیت می توانند به سایت «سی گذر» مراجعه کنند.