«نوای دریا» حمید متبسم شنیدنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «نوای دریا» عنوان یکی از متفاوت ترین آلبوم های حمید متبسم نوازنده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان است که ساعت ۱۸ سه شنبه سوم شهریورماه بعد از گذشت بیست سال از تولید آن، در فروشگاه شهر کتاب مرکزی رونمایی می شود.

این اثر که به تهیه کنندگی افشین معصومی روانه بازار موسیقی می شود، آلبومی مشتمل بر سه تار نوازی های حمید متبسم است که بیست سال گذشته به مناسب تولد دختر این هنرمند با ساز استاد مهدی کمالیان تولید شده است. این آلبوم که به نوعی امضای کاری متبسم در حوزه سه تاز نوازی محسوب می شود از جمله آثاری است که این هنرمند را در قالب یک تکنواز چیره دست سه تار معرفی کرده است.

حمید متبسم از جمله هنرمندان موسیقی ایرانی در حوزه نوازندگی تار، سه تار و آهنگسازی است که بعد از تاسیس گروه موسیقی «دستان» در طرح ریزی و اجرای موسیقی سازی همگام با موسیقی آوازی نقش موثری را ایفا کرده است.

این هنرمند که طی سال های اخیر آثار و کنسرت های متعدد و پرمخاطبی را در کشورمان اجرا کرده، موسیقی را طی دوران کودکی نزد پدرش علی متبسم آغاز کرد و بعد از آن در محضر استادانی چون حبیب الله صالحی، زید الله طلوعی، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی و حسین علیزاده به فراگیری این هنر پرداخت.

فعالیت مداوم با کانون چاووش و گروه عارف، مشارکت در برگزاری سمینارهای موسیقی مختلف در ایران و خارج از کشور، تشکیل ارکستر بزرگ سازهای ایرانی و اجرای قطعه ماندگار «سیمرغ»، همکاری با بسیاری از نوازندگان و خواننده مطرح موسیقی ایرانی در کنسرت ها و آلبوم های موسیقی مختلف از جمله فعالیت‌های حمید متبسم در عرصه موسیقی است.

مراسم رونمایی آلبوم «نوای دریا» به آهنگسازی و نوازندگی حمید متبسم سه شنبه سوم شهریور ماه ساعت ۱۸ در فروشگاه شهر کتاب مرکزی واقع در تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری با حضور علاقه مندان و تعدادی هنرمندان برگزار می شود.