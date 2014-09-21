وسعت درياچه اروميه به 750 كيلومترمربع كاهش يافته است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلي سعادت پيش از ظهر يكشنبه در جريان ديدار با سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران افزود: هم اکنون وسعت دریاچه ارومیه به 750 کیلومتر مربع كاهش يافته و بقیه دریاچه از دست رفته كه نباید اجازه داد تا این مقدار باقیمانده هم از دست برود، چون در صورت تحقق این مساله احیای دوباره دریاچه با مشکل مواجه می شود.

وي با بيان اينكه مدیریت بهینه کشاورزی باعث احیای دریاچه ارومیه طي يك دوره 10 ساله می شود، اظهار داشت: کشاورزی به شیوه سنتی یکی از عوامل مهمی است که موجب مصرف بیش از حد نیاز و بدون برنامه آب در آذربايجان غربي شده است.



استاندار آذربايجان غربي با بیان اینکه ارتقای کشاورزی به شیوه های نوین باید جزو برنامه ها در استان باشد، اعلام كرد: هم اکنون تشخیص مشکل و مسایل انجام شده و این اقدام گام بسیار مهمی در حرکت در مسیر حل بحران و احیای دریاچه ارومیه است.



سعادت با بيان اينكه اگر مردم در این زمینه مشارکت داشته باشند، موفق در احیای دریاچه می شویم زیرا به صورت دستوری نمی توان در این زمینه با مردم برخورد کرد، ادامه داد:‌ هم اکنون در شرایطی هستیم که شاید با مردم مشکل گفتمانی داشته باشیم و مجبور باشیم به مدت سه سال به صورت دستوری با مردم در این حوضه آبریز برخورد کنیم.

وي از دولت ژاپن و سازمان ملل به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیای دریاچه تشکر و قدرداني كرد و يادآور شد: امیدواریم این همکاری ها تداوم داشته باشد.







