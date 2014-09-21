تعامل ایران و ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، کوجی هاندا ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، مهربانی و خونگرمی را وجه اشتراک دو ملت ایران و ژاپن توصیف کرد و گفت: این مساله عامل بسیار مهمی در بسط و توسعه همکاری های دو طرف می تواند باشد که باید از چنین فرصتی مسوولان به بهترین شکل ممکن بهره ببرند.

وی بر توسعه و علاقمندی کشور متبوع خود برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد و ادامه داد: لازم است بسترهای تعامل و همکاری های نزدیک در زمینه های علمی، تجاری و صنعتی میان دو طرف فراهم شود.

سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به همکاریهای دو جانبه جایکا و ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: جایکا با برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی مختلف، همکاری های خوبی با استان آذربایجان غربی برای احیای دریاچه ارومیه دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم این گروه با تعامل و همکاری با محیط زیست آذربایجان غربی و ستاد احیای دریاچه ارومیه بتواند در اجرای برنامه های احیای دریاچه، موثر واقع شود.

هاندا در ادامه سخنان خود با اشاره به جاذبه های تاریخی و گردشگری استان آذربایجان غربی گفت: این استان با دارا بودن اماکن تاریخی و توریستی ظرفیت و پتانسیل خوبی در بخش گردشگری دارد و می تواند از این پتانسیل در جهت رونق صنعت گردشگری و ایجاد درآمدهای پایدار استفاده کند.