فراخوان گردهمایی علیه داعش در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، به دنبال کشته شدن یک شهروند فرانسوی تبار در الجزایر به دست گروه تروریستی افراطی داعش خشم مسلمانان این کشور برانگیخته شد .

گروه داعش که برای نشان دادن اعتراض خود به اعلام مواضع پاریس در قبال آنها دست به این اقدام زده ، هیچ دفاعی از خود در این زمینه نکرده است .

همین امر سبب شد تا جامعه مسلمانان فرانسه در واکنش به این مسئله، فراخوان گردهمایی صادر کرده و " دلیل بوبکر " امام مسجد پاریس، با نامربوط دانستن چنین اقداماتی با دین اسلام، گفت: باید همه درکنار هم جمع شده و خیلی جدی مخالفت خود را با این گروهها که ضد بشری، ضد تمدن و همینطور ضد ارزشهای ما هستند، اعلام کنیم.

قرار است در اعتراض به خشونتها و جنایتهای «داعش» و طرفداران تفکرات این گروه افراطی، بعدازظهر امروز، جمعه، گردهمایی ای مقابل مسجد بزرگ پاریس برگزار شود.