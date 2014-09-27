  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

از سوی جامعه مسلمانان اعلام شد؛

فراخوان گردهمایی علیه داعش در فرانسه

فراخوان گردهمایی علیه داعش در فرانسه

جامعه مسلمانان فرانسه از صدور فراخوان برای برگزاری گردهمایی علیه گروه تروریستی داعش خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، به دنبال کشته شدن یک شهروند فرانسوی تبار در الجزایر به دست گروه تروریستی افراطی داعش خشم مسلمانان این کشور برانگیخته شد .

گروه داعش که برای نشان دادن اعتراض خود به اعلام مواضع پاریس در قبال آنها دست به این اقدام زده ، هیچ دفاعی از خود در این زمینه نکرده است .

همین امر سبب شد تا جامعه مسلمانان فرانسه در واکنش به این مسئله، فراخوان گردهمایی صادر کرده  و " دلیل بوبکر " امام مسجد پاریس، با نامربوط دانستن چنین اقداماتی با دین اسلام، گفت: باید همه درکنار هم جمع شده  و خیلی جدی مخالفت خود را با این گروهها که ضد بشری، ضد تمدن و همینطور ضد ارزشهای ما هستند، اعلام کنیم.

قرار است در اعتراض به خشونتها و جنایتهای «داعش» و طرفداران تفکرات این گروه افراطی، بعدازظهر امروز، جمعه، گردهمایی ای مقابل مسجد بزرگ پاریس برگزار شود.

کد مطلب 2378264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها