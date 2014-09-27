آیت الله آدینه وند یک چهره تاثیرگذار در جهان اسلام و مایه فخر مردم لرستان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برای برگزاری یادمان آیت الله محمد رضا آدینه وند، این شخصیت بزرگوار را یکی از علما و فرهیختگان برجسته حوزه دانست و عنوان کرد: ارتحال این عالم بزرگ و در پی آن پیام های تسلیتی که از سوی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور صادر شد نشان داد که این چهره برجسته کسی است که باعث افتخار حوزه های علمیه ‌کشور و استان لرستان است.

وی با بیان اینکه آیت الله آدینه وند خدمات ارزشمند و بزرگی به دین اسلام و حوزه کرده است تصریح کرد: تجلیل از عالم در حقیقت تجلیل از علم و تهذیب است و ما باید قدردان علما،‌ فضلا و دانشمندان باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه چهره ها و اسوه های بزرگی چون آیت الله آدینه وند باید به نسل جوان معرفی شوند بیان داشت: داشتن چهره های برجسته ای چون آیت الله آدینه وند در استان لرستان و شهرستان کوهدشت به عنوان یک چهره تاثیر گذار در جهان اسلام مایه فخر و مباهات مردم استان لرستان است.

حجت السلام مهدوی امین در تشریح برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان برای برگزاری مراسم گرامیداشت آیت الله آدینه وند گفت: این اداره کل از طریق سامانه پیامکی خود تمامی مساجد،‌ هئیت های مذهبی و ائمه جماعت و روحانیون ادارات استان را برای شرکت در این مراسم دعوت و از قاریان و مداحان برجسته استانی برای برگزاری این مراسم استفاده می کنند.

بنابر این گزارش در این جلسه مقرر شد اطلاعیه حضور در مراسم گرامیداشت آیت الله محمد رضا آدینه وند امشب در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای مرکز استان لرستان پخش می شود.

همچنین مستندی کوتاه سه دقیقه ای از سبک زندگی و اندیشه این عالم جلیل القدر امشب در بخش های خبری ساعت 20 و 23 شبکه استانی افلاک پخش خواهد شد.