مراسم گرامیداشت آیت الله آدینه وند در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری یادمان آیت الله آدینه وند با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی ‌امنیتی استانداری لرستان پیش از ظهر شنبه در محل سالن جلسات معاونت سیاسی امنیتی استانداری برگزار شد.

شاهرخی در این جلسه از آیت اله آدینه وند به عنوان یک چهره برجسته علمی و حوزوی یاد کرد و گفت: این عالم گرانقدر تمام عمر بابرکت خود را صرف تعلیم و تربیت شاگردان زیادی کرد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

وی با تاکید بر انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم از سوی دستگاه های مربوطه برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم گرامیداشت آیت اله آدینه وند بیان داشت: مراسم گرامیداشت این عالم ربانی صبح فردا از ساعت 9 تا 11 در حوزه علمیه کمالیه شهرستان خرم آباد برگزار و در این مراسم تعدادی مهمان ویژه کشوری به دعوت استاندار لرستان حضور می یابند.

شاهرخی با بیان اینکه استانداری لرستان از طریق سامانه پیامکی خود بخش از کار اطلاع رسانی این مراسم را انجام می دهد عنوان کرد: صدا وسیما از طریق پخش زیرنویس در برنامه های پرمخاطب و پخش اطلاعیه در بخش های مختلفی خبری باید نسبت به اطلاع رسانی اقدام کند.

معاون سیاسی ‌امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین تمامی ادارات و نهادهای استانی نیز از طریق سامانه پیامکی اداره خود موظف به اطلاع رسانی کارمندان، عوامل اجرایی ادارات و عموم مردم استان برای حضور در این مراسم هستند.

وی از حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه شهرستان کوهدشت به عنوان سخنران این مراسم یاد کرد و گفت: به دلیل رابطه عاطفی و نزدیکی که حجت الاسلام طهماسبی با آیت اله آدینه وند داشتند می توان خاطرات زندگی و ابعاد مختلف اندیشه این عالم جلیل القدر را به صورت واقعی با این سخنرانی در اختیار مردم قرار داد.

شاهرخی افزود: فرمانداران و ائمه جمعه تمامی شهرستان های استان به این مراسم دعوت می شوند.