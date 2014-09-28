برگزاري نخستین همایش بین المللی «آسمان بچه ها» برای همبستگی با فلسطین/ شعرای مقاومت به ایران افتخار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر،اين همايش با برنامه های متنوع شعر و موسیقی با موضوع مقاومت فلسطین و با شرکت شعرا و هنرمندان داخلی و خارجی از کشورهای عربی و غربی و آسیای میانه همراه است.



پرچم علم و مقاومت در دستان ایران



شاعر فلسطینی که در این همایش شرکت کرده بود به خبرنگار مهر می گوید: ایران اسلامی با علم و مقاومت افتخار اسلام در منطقه است و پرچم علم و مقاومت در این کشور به اهتزاز در آمده است.



حسن حمید می افزاید: امروزه نیز با الگو گرفتن از خلق و خوی نیک ایرانیان به رغم توطئه های دشمنان اسلام، فلسطین، سوریه و لبنان پرچم برادری و مقاومت را محکم در دست گرفته و در مقابل جهانیان به اهتزاز در آورده اند.



وي تصريح مي كند: ما در مقاومت علیه مستکبران و قاصبان صهیونستی راهمان و هدفمان یکی است و آزادی و آرزوی ما نیز در تحریر قدس شریف نیز یکی است.



اين شاعر فلسطيني ادامه مي دهد: به تمام مردم شریف ایران درود می فرستم و به آنها می گویم برای من نهایت سعادت و شادمانی است که در کشوری حضور پیدا کردم که مردم و مسئولانش یک دل و یک صدا با حمایت خود از مقاومت توانستند اسرائیل و استکبار جهانی را به زانو بزنند و معادلات بین المللی را عوض کردند.



خرمشهر و آبادان این دو شهر مقاوم که در جنگ تحمیلی حکایت های زیادی از ایثار و شهادت را از آن شنیده ایم سند و الگویی برای شهرهای امروز چون غزه شدند که به متجاوزان بگویند مقاومت بزرگترین سلاح یک ملت است.

توطئه های استکبار محکوم به شکست



رئیس هفته نامه تحریر سوریه که او نیز در این همایش شرکت کرده بود حضورش در ایران را افتخاری بزرگ توصیف می کند.



دکتر نزار بنی المرجع به خبرنگار مهر می گوید: من از کشوری می آیم که دشمنان اسلام به سرکردگی آمریکا و اسرائیل با هدف نشانه گرفتن مقاومت و تضعیف آن در منطقه حملات وحشیانه ای را به کشورم وارد کرده اند و با ساختن گروه های تروریستی و تزریق آنها به پول و سلاح باز نتوانستند به هدف شوم خود برسند و آن به برکت خدا و مقاومت است.



وی می افزاید: اسرائیل جایی در منطقه نخواهد داشت و ما مسلمانان مالک آینده این منطقه و آینده ساز این منطقه خواهیم بود و به رغم هجوم مستکبرانی چون صهیونیست و آمریکا ما پیروز مي شويم چرا که نهايت فرهنگ مقاومت پیروزی است.



رئیس هفته نامه تحریر سوریه عنوان می کند: استکبار با تمام وسیله ها به جنگ مقاومت آمده است و با همدستی برخی از کشورهای خودفروخته و خائن عربی توطئه هایی را در سالهای اخیر علیه سوریه انجام داده ولی ما شاهد بودیم که این توطئه ها یکی پس از دیگری در حال شکست است چون مردم سوریه با جان و دل اجازه نمي دهند که خاک کشورشان به دست متجاوزانی بیافتد که هدفشان ایجاد امنیت برای اسرائیل غاصب است.

برادری ایران و عراق چون برادری یوسف و بنیامین است



رئیس هیات امنای رسانه های عراق نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برادری بین ایران و عراق بزرگتر از آن است که فتنه های استکبار موجب جدایی آن شود.



دکتر علی شلاح عنوان می کند: هشت سال جنگ علیه کشور ایران یکی از فتنه های غرب بود که صدام را بازیچه خود برای نابودی کشوری قرار دادند که مردمانش قرن ها پیوندهایی تاریخی و فرهنگی و مذهبی با کشورم عراق داشتند.



وي مي افزايد: از مردم شهرم در عراق شنیده بودم زیبایی آبادان مثال زدنی است، امروز که در بین مردم این شهر حضور پیدا کردم به این حرف دوستانم در عراق رسیدم چون برادری و همدلی و مهمان نوازی این مردم را با جان و دل حس کردم.



رئیس هیات امنای رسانه های عراق اظهار مي كند: ایران همیشه در تاریخ مهد فرهنگ و علم و دانش بوده و امروز نیز همان گونه است و شهرهای جنوبی آن که من آشنایی زیادی با آن دارم تقارب فرهنگی بسیار زیبایی با مردم کشورم دارد.



شلاح در پایان از تمامی هنرمندان ایرانی برای دیدار از کشور عراق و تقویت ارتباط فرهنگی دعوت کرد و زبان فرهنگ را بهترین زبان براي پیوند ملت ها توصیف کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی آسمان بچه ها که به میزبانی منطقه آزاد اروند ( خرمشهر و آبادان) برای اولین بار در کشور برگزار می شود مورد استقبال خوب شعرا و هنرمندان داخلی و خارجی قرار گرفته شده است، اجرای موسیقی، شعر خوانی و نشست فعالان فلسطینی از دیگر برنامه های این همایش است که تا 9 مهرماه در خرمشهر و آبادان ادامه دارد.



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گزارش و عکس: مهدی بحرانی پور