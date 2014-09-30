جزئیات مذاکرات شمخانی با سیدحسن نصرالله ومقامات لبنان/ هدیه ایران به زودی تقدیم ارتش لبنان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی که شب گذشته به لبنان سفر کرده است در بدو ورود به لبنان در فرودگاه بیروت در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط تاریخی و سازنده میان دو ملت و مردم دو کشور اظهار داشت که اصلی ترین هدف سفرش به لبنان، گفت وگو و رایزنی در مورد تحولات سیاسی و امنیتی منظقه و نحوه مشارکت و همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات مشترک علیه ایران و لبنان است.

شمخانی گفت : با مقامات لبنانی درمورد چارچوب های همکاری دفاعی میان ایران و لبنان و تامین نیازمندی های تجهیزاتی ارتش لبنان که مورد درخواست بیروت بوده است، تبادل نظر می کنم.

دیدار با نخست وزیر لبنان / هدیه ایران به ارتش لبنان

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی امروز بعد از دیدار با «تمام سلام» نخست وزیر لبنان گفت که خط قرمز ما برای همکاری با لبنان ، تثبیت ثبات و امنیت در این کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین اعلام کرد، ایران تصمیم گرفته است، هدیه‌ای به ارتش لبنان تقدیم کند.

شمخانی تاکید کرده است که این هدیه تاخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرائی خواهد شد.

دیدار با رئیس مجلس /ایران هیچ نسبتی با داعش ندارد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی روز سه شنبه بعداز دیدار با « نبیه بری» رییس مجلس لبنان اظهارداشت: آنچه که گفته می شود، ایران اعلام کرده همکاری علیه داعش ما به ازای موضوع هسته ای است، کذب و ساختگی است و فاقد هرگونه بستر و زمینه واقعی است.

وی خاطرنشان کرد: ایران هیچ نسبتی با داعش نداشته و نخواهد داشت و این از افتخارات ما است.

نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش را « مضحک و فاقد پایه های حقوقی و اخلاقی » خواند و تاکید کرد: همچنان مفتخریم که علمدار و نخستین و اصلی ترین مقابله کننده با جریان های تروریستی در منطقه بوده وخواهیم بود.

دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت که با نبیه بری رییس مجلس لبنان در باره تحولات منقطه از جمله تاثیر منفی اوضاع کنونی وامنیتی را که این شرایط به رژیم صهیونیستی اشغالگر عطا کرده است، گفت وگو کردم.

دیدار باسید حسن نصرالله / اعتماد مردم لبنان به حزب الله



علی شمخانی همچنین در لبنان با سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان دیدار و گفت وگوکرد.

شمخانی در این دیدار با تجلیل از نقش ارزنده حزب الله در دفاع از امنیت و ثبات در لبنان اظهار داشت: بی شک جامعه لبنان همواره مدیون مجاهدت کم نظیر وقهرمانانه جوانان رشید حزب الله در مبارزه پیشگیرانه با تهدید تروریسم تکفیری خواهد بود.



وی هوشمندی و رویکرد راهبردی حزب الله در مشارکت و مدیریت تهدیدات پیش روی جامعه لبنان را در نفوذ و موفقیت رو به افزایش حزب الله در تحولات این کشور، تعیین کننده دانست.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم لبنان به مسئولان و اقدامات حزب الله اصلی ترین سرمایه ای است که ضامن توسعه نقش و کارکرد حزب الله به عنوان وزنه تعادل در محیط سیاسی و امنیتی لبنان است.

سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله نیز در این ملاقات با اشاره به تهدیدات کم سابقه و پیچیده ای که موجودیت و ثبات منطقه را مورد هجوم قرار داده است، اظهارداشت: اولویت حزب الله در حوزه مقابله با تهدیدات، تروریسم تکفیری و جلوگیری از انتقال بحران و ناامنی به جامعه لبنان وحفظ و تقویت ثبات و وحدت ملی این کشور است.

وی با قدردانی از حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از جریان مقاومت و مبارزه با تروریسم افزود: مقابله با تهدیدات فزاینده تروریسم تکفیری نیازمند اقدامات غیرنمایشی و همچنین اجتناب از رفتارهای دوگانه و مشکوک است.

شمخانی دوشنبه شب در راس یک هیات امنیتی و سیاسی برای گفت وگو با مقامات و مسئولان لبنانی وارد بیروت پایتخت این کشور شد.