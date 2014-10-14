هدیه ایران به لبنان شامل اسلحه و مهمات ارتش است 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحعلي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان طی ملاقات با جبران باسيل وزير خارجه این کشور در خصوص تحولات منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرد.

جبران باسيل در اين ملاقات ضمن استقبال از هدیه جمهوری اسلامی ایران به ارتش لبنان اظهار داشت: وزارت خارجه لبنان این موضوع را به هیات دولت منعکس کرده تا مراحل اجرایی خود را طی نماید و امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسد.

وزير خارجه لبنان با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: موضوع مقابله با تروریسم نیازمند همکاری بیشتر کشورهای منطقه و نیازمند جدیت بیشتری است چراکه این موضوع امنیت و ثبات کلیه کشورهای منطقه را در معرض خطر قرار داده و طبیعی است که کشورهای منطقه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در معرض تهدید بیشتری قرار دارند.

محمد فتحعلي، سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با اشاره به اعلام آمادگی کشورمان جهت کمک به ارتش لبنان اظهار داشت: کمک جمهوری اسلامی ایران دارای سه ویژگی مهم است. اول آنکه بدون قید و شرط است. دوم بدون واسطه کشور ثالثی است و مهمتر از همه اینکه این هدیه شامل اسلحه و مهماتی است که مورد نیاز ارتش لبنان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای خوبی در زمینه های نظامی و تسلیحاتی داشته و آمادگی دارد این دستاوردها را در اختیار ارتش لبنان قرار دهد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات منطقه و حساسیت شرایط کنونی اظهار داشت: همکاری کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم بیش از هر زمان دیگری ضروری است.